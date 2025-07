Kika Nazareth garante empenho total frente à Bélgica

Após o empate (1-1) com a Itália, que manteve vivo o sonho dos quartos de final, a média do Barcelona foi questionada sobre se estava a 100% para o terceiro jogo e respondeu: "A 200%".



O empate com a Itália mantém Portugal vivo na prova e a futebolista comentou: "Merecíamos mais, merecíamos muito mais, mas estamos vivas para o próximo jogo. Esta equipa prova constantemente, ainda que não tenhamos vindo de uma boa fase, ainda que não tenhamos feito jogos incríveis nestes últimos tempos, estamos aqui e hoje provamos. Temos coisas a melhorar, obviamente, temos coisas que temos de continuar a fazer, mas estamos vivas e hoje fizemos um jogo à Portugal. Merecíamos mais, mais uma vez, mas esta equipa acredita até ao fim e estou muito, muito, muito contente por estar de volta, neste jogo e com estas pessoas ao meu lado".



Sobre o que faltou para vencer o jogo observou: "Clareza no último passe, eficácia no momento do remate, espontaneidade. Eu acho que falta sempre alguma coisa, mas estamos vivos e acho que isso é o mais importante e esta parte mais de analisar o jogo vem agora. Agora são 24 horas para descansar e até à hora do treino para descansar, para refletir, para analisar tudo e mais alguma coisa ao pormenor. Temos mais um jogo e está tudo em cima da mesa. Infelizmente não dependemos de nós — quer dizer, dependemos de nós. Dependemos de nós e eu acho que se fizermos o que fizemos hoje a história vai ser bonita".





A propósito das sensações sentidas após o regresso de lesão prolongada afirmou: "Acho que sofri muito durante estes últimos meses e não sei se sempre soube que ia conseguir estar aqui ou se ainda estou a processar o facto de estar aqui. São muitas emoções, estou muito feliz por poder voltar a fazer aquilo que mais prazer me dá na vida".