Leonardo Jardim crê na "mentalidade" de Cristiano Ronaldo para afastar problemas

"Acho que, por aquilo que conheço do Cristiano, ele tem a maturidade suficiente para conseguir afastar o seu percurso no clube do percurso da seleção, vai estar neste momento focado e ele, mais que ninguém, vai querer demonstrar a sua qualidade", afirmou sobre Cristiano Ronaldo, que tem estado em foco nos últimos dias, depois da entrevista ao jornalista inglês Piers Morgan.



Leonardo Jardim, que, a exemplo de Ronaldo, também nasceu na Madeira, fez as declarações durante a apresentação da sua marca própria de azeite, Jardim do Tua.



No evento, que decorreu em Lisboa, Leonardo Jardim comentou as possibilidades de Portugal no Mundial2022: "Por vezes, não é o nome das equipas. Algumas equipas são extremamente agressivas e vão bater-se do princípio ao fim, temos de ter algum cuidado. Com certeza acho que nós (Portugal) e o Uruguai somos os favoritos a ultrapassar a fase de grupos".



"Depois, vamos estar no conjunto dos candidatos, como outras equipas. Muito se fala em relação à temperatura, acho que neste momento, Qatar, Emirados, Arábia Saudita, estão com a temperatura ideal para se jogar futebol, estamos com 20 graus à noite, a temperatura ideal para se assistir a bons jogos de futebol. Espero que seja um grande espetáculo", desejou.



Sobre o futebol português, o treinador declarou que o Sporting "está a passar um momento com mais dificuldade, mas, com certeza, a médio prazo vai conseguir recuperar", enquanto a paragem de mês e meio na Liga portuguesa não é benéfica para o ímpeto do Benfica.



"As paragens não são benéficas para as equipas que têm um ciclo vitorioso, como o Benfica ou o Shabab Al-Ahli (clube que Leonardo Jardim orienta nos Emirados Árabes Unidos)", referiu, sorrindo, postura que manteve quando questionado sobre um eventual regresso a Portugal.



Leonardo Jardim não colocou essa possibilidade de lado, ainda que não numa perspetiva de curto prazo, apontando antes baterias ao percurso que está a realizar no Shabab Al-Ahli.



"Temos competições internacionais como a 'Champions League' asiática, na qual vamos jogar contra a equipa campeã no ano passado, o Al-Hilal. Temos a equipa campeã de um lado e o treinador campeão do outro (o próprio Leonardo Jardim) e penso que vai ser um jogo extremamente interessante", perspetivou, numa altura em que atravessa também uma paragem competitiva devido à realização do Mundial2022 no Qatar.