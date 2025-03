Liga das Nações. Dinamarca separa seleção portuguesa de nova final a quatro

Após a desilusão no Euro2024, com a eliminação frente à França e o anúncio da reforma de Pepe, Roberto Martínez juntou novas unidades a Portugal na esperança de vencer a Liga das Nações e de conquistar o seu primeiro troféu com a com a seleção portuguesa.Na última sexta-feira, o técnico espanhol anunciou o grupo de 26 jogadores que vai tentar o apuramento para ada Liga das Nações,, do Sporting., revelou Martínez no dia da convocatória.Quenda ainda espera pela oportunidade de se estrear de quinas ao peito mas a seleção fez a estreia na nova edição da Liga das Nações em setembro.com Cristiano Ronaldo a ser novamente o foco.Cristiano Ronaldo festejou, emocionou-se, sentiu a homenagem do Estádio da Luz e Portugal arrancava a fase de grupos com um triunfo.Passados poucos dias foi a vez dos escoceses visitarem Portugal, com o Estádio da Luz a receber nova partida da seleção. McTominay colocou a Escócia na frente nos primeiros minutos de jogo e depois de muitos tempo sem acertar com a baliza,, após nova assistência de Nuno Mendes (já havia cruzado para o golo 900 do capitão).Primeiro, em Varsóvia, com umcom golos de Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e um autogolo de Bednarek a selar o terceiro triunfo em três jogos para a equipa treinada por Roberto Martínez.A1 da Liga das Nações, somando dez pontos e mantendo, mesmo assim, o primeiro lugar.Passado um mês,. O Estádio do Dragão recebeu a seleção que, na segunda parte, jogou futebol de gala contra a Polónia., após uma grande assistência de Vitinha.A seleção fechou a fase de grupos em Zagreb, na Croácia, e. João Félix abriu a contagem ainda na primeira parte mas Portugal deixou-se empatar nos segundos 45 minutos, após a persistência croata ter levado Gvardiol a bater José Sá.Nom fim das contas,. Nos quartos de final,da prova que venceu logo na primeira edição.O primeiro jogo será em, na próxima quinta-feira e, no domingo,