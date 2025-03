Liga das Nações. Os principais números da fase de grupos

Portugal, Países Baixos, Dinamarca, Espanha, Alemanha, Croácia, França e Itália. Os últimos oito são conhecidos e nos próximos dias serão apurados as quatro seleções mais fortes da edição 24/25 da Liga das Nações.



Até aqui chegar, foram necessárias seis jornadas de uma fase de grupos dividida por quatro ligas distintas, juntando seleções similares em ranking e colocando-as em disputa por uma subida de divisão ou pelo troféu da Liga das Nações.



Para além das seleções também os números individuais importam e nesta edição da prova da UEFA existe um nome que sobressai em algumas das mais importantes estatísticas individuais.



Poucos na Europa desconhecem a esta altura a influência que Viktor Gyokeres tem no Sporting, influência que se estende à seleção da Suécia.



O avançado de 26 é líder em três capítulos diferentes nesta Liga das Nações. Para começar, o jogador dos Leões é o melhor marcador da prova com nove golos marcados em seis jogos, o que dá uma média de 1,5 golos por jogo. Todos os tentos foram marcados com o pé direito, todos dentro da grande área, tendo festejado uma vez através da marca de grande penalidade.



O segundo lugar desta lista é ocupado por Erling Haaland, da Noruega, seguido por Marin, da Roménia. Cristiano Ronaldo está no quarto lugar, somando cinco golos nesta fase de grupos.



No capítulo dos passes para golo, Gyokeres é também o líder desta estatística. O sueco fez até agora cinco assistências, seguido de Lucas Digne, Florian Wirtz e Nuno Mendes, todos com quatro assistências. De destacar ainda Vitinha, jogador do PSG, com três.



No que diz respeito às tentativas de golo, o sueco volta a ser o número um tanto no número de remates como no número de remates enquadrados com a baliza. Em 31 tentativas, o avançado do Sporting acertou na baliza 17 vezes.



Haaland tem o mesmo número de remates do sueco mas acertou menos quatro vezes na baliza do que Gyokeres (13). No caso português, Ronaldo é o que tenta rematar mais vezes mas o maior número de pontapés enquadrados com a baliza é de Bruno Fernandes (8).



Cristiano Ronaldo é o segundo jogador nesta Liga das Nações a rematar mais vezes para fora. Foram onze os remates falhados, sendo apenas superado por Erling Haaland, com 14 remates para fora.



No capítulo do passe, Lienhart, da Áustria destaca-se. O jogador do Friburgo não só foi o que mais passes fez (477) como é o que apresenta o maior número de passes concretizados (433). Na lista seguem-lhe Luka Modric (Croácia) e Virgil Vin Dijk (Países Baixos).



Na seleção portuguesa o destaque vai para Nuno Mendes. Não só é o jogador português com mais tentativas de passes (409) como foi o que mais passes acertou (364). O lateral português é secundado por Vitinha, colega no PSG. O antigo jogador do FC Porto leva 330 tentativas de passe, tendo concretizado 316 deles.



Isak Hien (Suécia) lidera a lista dos que mais vezes recuperaram a bola (53), com o primeiro português a aparecer na 50.ª posição. Nuno Mendes é o jogador da seleção nacional com maior número de recuperações, 31 até ao momento. Bruno Fernandes, por sua vez, é jogador da equipa das quinas com maior número de desarmes.



Na baliza, o estónio Karl Hein é o jogador com mais defesas (37), seguindo de Valdimarsson, da Islândia (30) e Lapoukhov, da Bielorrússia (25). Diogo Costa aparece na 21.ª posição desta lista com 15 defesas.



Tomás Suslov, da Eslováquia, é o mais faltoso desta Liga das Nações com 15 faltas cometidas. O jogador português com mais faltas até agora é Rafael Leão, com sete. No capítulo disciplinar, destacar ainda o defesa do AC Milan Pavlovic. O sérvio é, até agora, o único jogador a ser expulso por duas vezes nesta Liga das Nações. Como funciona o coletivo nesta Liga das Nações?

Com os números de Gyokeres, a Suécia é catapultada para a liderança de seleções mais goleadoras da competição. Os nórdicos levam 19 golos, sendo quase alcançados pela Alemanha, que jogando na primeira divisão, apontou 18 golos até chegar aos quartos de final. O pódio fica completo com a Inglaterra, com 16 golos marcados.



Portugal aparece na sétima posição com 13 golos, o mesmo que os Países Baixos, Espanha e Itália.



Os suecos lideram também os números de tentativas de remates (152) e remates enquadrados (60). A Turquia é a segunda seleção a tentar rematar mais vezes (124) e a Espanha fica com o segundo lugar no número de remates enquadrados (41).



Os espanhóis são os que mais rematam para fora, numa lista em que Portugal aparece no quinto lugar, com 42 remates falhados.



No entanto, há um capítulo em que seleção portuguesa é soberana. A eficácia do passe da equipa das quinas é superior a 91 por cento, deixando para trás equipas como a da Inglaterra e dos Países Baixos.



Sendo a terceira equipa com maior número de passes feitos, Portugal fica no segundo lugar enquanto seleção com mais passes completos, cerca de 3401, só superada pela Inglaterra.



No capítulo atacante, Portugal é a segunda seleção da primeira divisão que mais vezes ataca (271 ataques), apenas superada pela Bélgica e deixando para trás equipas como a Alemanha, os Países Baixos e a Espanha. Na defesa, a seleção da Cazaquistão é a que mais desarmes realizou, com as Ilhas Faroé a liderarem nas recuperações de bola.



Esta edição da Liga das Nações já leva mais de quatro centenas de golos marcados, com uma média de 2,59 tentos marcados por cada partida, com um golo a acontecer a cada 35 minutos. A maioria dos mesmos aconteceu no período de tempo compreendido entre os 76 e os 90 minutos de jogos (73 golos).