Liga das Nações. Portugal arranca estágio com duas dúvidas

Bernardo Silva, um dos capitães da seleção nacional, saiu lesionado do encontro do Manchester City durante o fim de semana, enquanto Nuno Tavares, que manteve a confiança de Roberto Martínez na lista de convocados, nem chegou a alinhar pela Lazio na Serie A, também devido a um problema físico.



Já Renato Veiga e Francisco Conceição, ambos da Juventus, foram utilizados pelo emblema italiano na última ronda do campeonato, depois de paragens devido a lesão, e parecem estar em condições para representar Portugal no duplo duelo com os dinamarqueses.



A seleção nacional tem um treino agendado para as 18h00, na Cidade do Futebol, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. Antes, às 17h00, um jogador a designar irá estar presente em conferência de imprensa.



Os jogos frente à Dinamarca, que valem o acesso à "final four" da Liga das Nações, estão agendados para quinta-feira, em Copenhaga, e 23 de março, em Lisboa, no estádio José Alvalade, ambos com início marcado para as 19h45 (horas de Lisboa).



Caminhada até aqui



A seleção das quinas chegou aos quartos de final da competição, depois de ter vencido o grupo A1, com quatro vitórias e dois empates, enquanto a Dinamarca foi segunda classificada no grupo A4, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas.



Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a "final four" em 2020/21 e 2022/23.



Lista dos 26 convocados:



- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting) e José Sá (Wolverhampton, Ing).



- Defesas: Diogo Dalot (Manchester United, Ing), Nélson Semedo (Wolverhampton, Ing), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra), Nuno Tavares (Lazio, Ita), Gonçalo Inácio (Sporting), Rúben Dias (Manchester City, Ing), António Silva (Benfica) e Renato Veiga (Juventus, Ita).



- Médios: João Palhinha (Bayern Munique, Ale), Rúben Neves (Al Hilal, Ara), João Neves (Paris Saint-Germain, Fra), Vitinha (Paris Saint-Germain, Fra), Bernardo Silva (Manchester City, Ing) e Bruno Fernandes (Manchester United, Ing).



- Avançados: João Félix (AC Milan, Ita), Rafael Leão (AC Milan, Ita), Francisco Trincão (Sporting), Geovany Quenda (Sporting), Francisco Conceição (Juventus, Ita), Pedro Neto (Chelsea, Ing), Diogo Jota (Liverpool, Ing), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain, Fra) e Cristiano Ronaldo (Al Nassr, Ara).