Liga das Nações. Portugal e Espanha favoritos no Grupo 2

Depois destes quatro jogos de rajada, a formação nacional cumpre os últimos dois em 24 e 27 de setembro, o primeiro na República Checa e o segundo em Braga, face aos espanhóis.Portugueses e espanhóis serão, à partida, os principais favoritos a conquistar o primeiro lugar do grupo e o único que dará acesso à "final four" da prova, cuja primeira edição foi conquistada pela seleção nacional, no Porto, em 2019.Na terceira edição da competição continental calhou em sorte aos lusos a poderosa Espanha, que conta com um conjunto recheado de experiência, mas também de juventude e irreverência.As duas seleções voltam a cruzar-se numa competição oficial depois do duelo ibérico no Mundial2018, na Rússia, que terminou com um eletrizante empate 3-3 e com Cristiano Ronaldo a assinar um "hat-trick".Os helvéticos, treinados por Murat Yakin, que chegaram aos quartos de final do Euro2020, têm vindo a demonstrar uma forte evolução e, prova disso, foi o apuramento de forma direta para a fase final do Mundial2022, terminando em primeiro lugar do grupo de apuramento e relegando a campeã europeia Itália para os "play-offs", nos quais viria a ser eliminada, face à Macedónia do Norte.Já a República Checa, que também esteve presente nos "quartos" do último Campeonato da Europa, vai participar pela primeira vez na Liga A, depois de na edição transata ter assegurado a subida na Liga B.Se o histórico de Portugal contra Espanha e Suíça é vasto em termos de confrontos, o mesmo não se pode dizer face aos checos. São apenas três os jogos em que as duas seleções se defrontaram, com duas vitórias para o conjunto luso, no Euro2008 e no Euro2012, e um desaire, no Euro1996, decidido pelo famoso "chapéu" de Karel Poborsky a Vítor Baía.





Nos outros grupos, o 3 é considerado o "da morte" com a Itália, campeã europeia, a Alemanha e a finalista do último Europeu, Inglaterra, a lutarem por uma vaga nas meias-finais, e com a Hungria claramente como "outsider", aliás, como de resto aconteceu no Euro2020, no qual os húngaros se cruzaram com alemães, Portugal e França.



A campeã do mundo e detentora do troféu da Liga das Nações, França, está inserida no grupo 1, juntamente com Croácia, vice-campeã mundial, Dinamarca e Áustria, uma "poule" em que nórdicos e croatas vão, certamente, tentar contrariar os gauleses, com os austríacos a terem menos argumentos para almejar o primeiro lugar.



A Bélgica, segunda colocada do ranking da FIFA, vai tentar confirmar o favoritismo no grupo 4, tendo como oposição os Países Baixos, finalistas em 2019, Polónia e País de Gales.



Em junho e setembro, todas as seleções vão medir forças entre si, quer na condição de visitado quer como visitante, sendo que quatro das seis rondas da Liga das Nações têm de ser disputadas em junho, por motivos de calendarização, face à realização do Mundial2022, que vai decorrer no inverno.



Os quatro vencedores dos grupos da Liga das Nações A qualificam-se para a fase final, que inclui meias-finais, final e partida de atribuição dos terceiro e quarto lugares.



A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2023, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.