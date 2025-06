Liga das Nações. Portugal só pensa na Alemanha

Nuno Tavares fica de fora da final four da Liga das Nações. O lateral esquerdo da Lazio, de 25 anos, tinha integrado o lote inicial de 27 convocados, mas a verdade é que já não aparece na lista final no site da UEFA.



O defesa, que tem apenas uma internacionalização, é o único preterido, mas continuará às ordens de Roberto Martínez até amanhã, dia da partida e véspera de jogo com Alemanha, a contar para as meias-finais da Liga das Nações.



Caso vença os germânicos, Portugal vai disputar a final em 8 de junho, também na Allianz Arena, diante de França ou Espanha, que jogam a outra meia-final.



Se acabar derrotada pelos germânicos, a equipa lusa disputa o jogo de atribuição do terceiro lugar, que será também no dia 8, mas em Estugarda.



Portugal, ainda com Fernando Santos no comando, conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a "final four" em 2020/21 e 2022/23.

O selecionador Roberto Martínez convocou 27 jogadores, mas só 26 podem seguir viagem para solo germânico, onde a seleção nacional defronta na quarta-feira a Alemanha, em Munique.