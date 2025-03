Liga das Nações. Roberto Martínez quer Portugal a dar o melhor frente à Dinamarca

Em entrevista à RTP, o selecionador nacional explicou que quer Portugal a um bom nível, dando o exemplo da primeira parte da partida frente à Croácia, e que as duas partidas vão levar a uma gestão criteriosa dos jogadores.





"A ideia não muda, queremos mostrar boa personalidade num ambiente incrível. É um estádio em que já tive a oportunidade de comprovar a forças dos adeptos mas precisamos de mostrar a nossa qualidade com bola".





Apesar de esperar um ambiente adverso à seleção portugues, Roberto Martínez disse que espera que os dois mil adeptos portugueses que vão estar no estádio possam ser uma arma a favor de Portugal nesta primeira mão dos quartos de final da Liga das Nações.





O técnico espanhol afirmou que gostou do trabalho do grupo nos últimos treinos e espera conseguir gerir os 25 jogadores de forma correta para o caso de existirem suspensões para o jogo de Alvalade.





"É um bom desafio. A Dinamarca joga olhos nos olhos, tem capacidade de tomar riscos. acho que vamos ver um jogo aberto, com muitas chegadas às duas áreas e isso faz com que seja um jogo interessante".





No entanto, Roberto Martínez quer consolidar processos e mostrar a qualidade de Portugal a um nível alto.

Vitinha à espera da vitória portuguesa

O médio do Paris Saint-Germain falou com o jornalista Marco Hélio, da RTP, e garantiu que espera uma Dinamarca que vai tirar partido do fator casa.





"Também já vimos a Dinamarca, sabemos o que nos espera, sabemos as dinâmicas, as individualidades que têm e o coletivo forte", destacando as presenças a meio-campo de Morten Hjulmand e Christian Eriksen.





Vitinha quer um coletivo português a mostrar a sua melhor faceta, mostrando sempre determinação em vencer todas as partidas. "Não mudamos o principal, os nossos valores, as nossas bases e vamos entrar em campo para ganhar".





"Um resultado passa pela vitória", concluiu o médio de 25 anos da seleção portuguesa.