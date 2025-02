Liga Nações feminina. Portugal com teste de fogo

De volta ao palco mais desejado da competição, depois de "selada" a qualificação em julho de 2024, com um "nulo" frente à Bósnia-Herzegovina (0-0), no Grupo B3 de qualificação para o Europeu, no qual terminou com 16 pontos, no primeiro lugar, as lusas vão ter pela frente seis desafios de alto nível no grupo A3, com o objetivo a passar pela manutenção, face ao poderio e claro favoritismo de duas das três oponentes.Neste regresso à elite da prova, destaca-se a presença da defesa do Torreense Bárbara Lopes, chamada pela primeira vez ao seio da seleção principal lusa, que conta com 26 jogadoras, com o Benfica a ser o clube mais representado (seis).As inglesas, comandadas pela neerlandesa Sarina Wiegman, contam com a experiente Lucy Bronze (Chelsea), melhor jogadora do Mundo em 2020.Cinco dias depois, segue-se a Bélgica (19.ª colocada), em Heverlee, onde as "navegadoras" estão quase obrigadas a somar pontos, rumo à permanência na Liga A, já que a seleção daquele país é a que surge como mais acessível.Contudo,





Espanha...



No final da primeira volta, em 4 de abril, em Paços de Ferreira, acontece aquele que se prevê o desafio mais complicado de todos, contra a poderosa campeã do Mundo Espanha, à procura de defender o troféu da Liga das Nações conquistado em fevereiro de 2024.



As espanholas têm na equipa a melhor jogadora do Mundo em 2023 e 2024, a médio Aitana Bonmatí, colega de Kika Nazareth no FC Barcelona, e são orientadas por Montse Tomé.



Na quarta ronda, as lusas deslocam-se a Vigo, em 8 de abril, para defrontar, novamente, a Espanha, com as duas últimas jornadas a disputarem-se em 30 de maio e 3 de junho, contra Inglaterra, em Wembley, e Bélgica, no Funchal, respetivamente.





Mecânica do apuramento



A Liga A é composta por quatro grupos de quatro equipas cada, que se defrontam em duas mãos, com os vencedores de cada grupo a avançarem para a fase final.



Os dois primeiros classificados asseguram a permanência na Liga, com efeitos na fase de qualificação europeia para o Mundial de 2027, no Brasil.



Os terceiros colocados defrontam os segundos da Liga B, ficando na Liga A quem sair vencedor, enquanto o último posicionado é despromovido à Liga B.



O sorteio da fase final vai acontecer, em Nyon, em 06 de junho de 2025.