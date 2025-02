Liga Nações feminina. Portugal mede forças com Inglaterra

A estreia na competição vai acontecer esta sexta-feira em Portimão, pelas 19h45, diante das inglesas, umas das melhores seleções do mundo, atualmente na quarta posição do ranking FIFA, só atrás da Alemanha (terceira), Espanha (segunda) e líder Estados Unidos, com Portugal a ocupar 22.ª posição.





A seleção inglesa teve baixas de última hora em Beth Mead e Lotte Wubben-Moy e isso abriu a porta a Chloe Kelly - tinha ficado de fora por estar a ter pouco tempo de utilização - e Lucy Parker.





Há também a destacar o regresso de Lauren James, cujos problemas físicos que a levaram a não jogar por Inglaterra desde abril estão totalmente ultrapassados. Em boa forma, a jogadora do Chelsea deve avançar para o onze inicial.





Portugal vai à procura de fazer o que nunca conseguiu: vencer a seleção dos três "leões". Nos dez encontros anteriores, a Inglaterra venceu sete e três terminaram empatados, incluindo o último embate entre ambas, um amigável em 2023 (0-0).





A partida vai ser ajuizada por Ivana Projkovska.



Mecânica do apuramento



A Liga A é composta por quatro grupos de quatro equipas cada, que se defrontam em duas mãos, com os vencedores de cada grupo a avançarem para a fase final.



Os dois primeiros classificados asseguram a permanência na Liga, com efeitos na fase de qualificação europeia para o Mundial de 2027, no Brasil.



Os terceiros colocados defrontam os segundos da Liga B, ficando na Liga A quem sair vencedor, enquanto o último posicionado é despromovido à Liga B.



O sorteio da fase final vai acontecer, em Nyon, em 6 de junho de 2025.



As inglesas, comandadas pela neerlandesa Sarina Wiegman, contam com a experiente Lucy Bronze (Chelsea), melhor jogadora do Mundo em 2020.