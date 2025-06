Liga Nações. Más recordações de Munique

Depois de acabar com o “feitiço” que tinha com a França na final do Euro2016, em que era sempre eliminado pelos franceses em todas as provas, agora Portugal tem nova oportunidade para fugir ao domínio germânico, depois de várias décadas de desilusões.Antes, no Mundial2014, no Brasil, derrota por 4-0, no Euro2012, na Ucrânia, desaire por 1-0, e, no Euro2008, em Basileia, na Suíça, eliminação nos quartos-de-final por 3-2.Pelo meio, em Berlim, Portugal ainda sonhou com a presença no Mundial1998, com Pedro Barbosa a deixar a formação lusa em vantagem na qualificação, mas com os germânicos a conseguir empatar (1-1), numa partida marcada pela expulsão de Rui Costa, agora presidente do Benfica, que ficou a chorar após o vermelho visto por atrasar uma substituição.Além de resultados, derrotas e vitória, Portugal leva três golos na própria baliza em solo germânico, algo iniciado por Petit, em 2006, e reforçado por Rúben Dias e Raphael Guerreiro, em 2020.