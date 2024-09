Liga Nações: Portugal com 24 futebolistas disponíveis após dispensa de Vitinha

No relvado principal da Cidade do Futebol, em Oeiras, a equipa das 'quinas' iniciou o apronto com os habituais exercícios de aquecimento com e sem bola, durante os 15 minutos da sessão abertos aos jornalistas, com vários momentos de descontração e brincadeiras entre jogadores, ficando os guarda-redes a efetuar um treino específico.



Antes, em conferência de imprensa de antevisão, o selecionador Roberto Martínez revelou a possibilidade de proceder a algumas alterações no 'onze' inicial, para além da substituição forçada do médio Vitinha, que se lesionou nos instantes finais do duelo com a Croácia, na quinta-feira, e foi dispensado da concentração logo no dia seguinte.



O Portugal-Escócia está agendado para domingo às 19:45, no Estádio da Luz, e terá arbitragem do italiano Maurizio Mariani.



Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a 'final four' em 2020/21 e 2022/23.