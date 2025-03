Liga Nações. Portugal obrigado a vencer Dinamarca para garantir `final four`

Com uma exibição monumental do guarda-redes Diogo Costa, que só foi batido por Hojlund, aos 78 minutos, a seleção nacional saiu do Estádio Parken com uma derrota por 1-0, resultado que deixa tudo em aberto para o segundo e decisivo duelo, em Alvalade,



Para, no mínimo, empatar a eliminatória e enviar a decisão para prolongamento, ou até para as grandes penalidades, Portugal tem de vencer por um golo e, para isso, tem de fazer muito mais do que mostrou em Copenhaga, naquele que foi o pior jogo da ‘era’ Roberto Martínez, facto assumido pelo próprio selecionador luso.



Aos 30 anos, Bernardo Silva vai ser titular e somar a 100.ª internacionalização ‘AA’ da carreira e tornar-se apenas o oitavo jogador da história da seleção nacional a alcançar tal feito.



O Portugal-Dinamarca está agendado para as 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e vai ter arbitragem do esloveno Slavko Vincic.



Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a ‘final four’ em 2020/21 e 2022/23.



Além do futuro na Liga das Nações, Portugal fica a conhecer o grupo em que vai disputar a fase de qualificação para o próximo Campeonato do Mundo, que será em setembro, outubro e novembro deste ano.



Caso vença e ultrapasse a Dinamarca, a seleção nacional ficará no Grupo F, com Irlanda, Hungria e Arménia, enquanto que, se ficar eliminado, vai encontrar Escócia, Grécia e Bielorrússia, no Grupo C.