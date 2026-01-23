Liga Nações: Portugal vai ser cabeça de série no sorteio da fase de grupos

Três semanas antes da definição dos grupos das quatro divisões, que vai decorrer em 12 de fevereiro, em Bruxelas, na Bélgica, o organismo deu conta da composição dos potes e dos procedimentos do sorteio da quinta edição da mais recente competição europeia de seleções, que se iniciará depois do Mundial2026, no qual a equipa nacional também vai participar.



Portugal está acompanhado por Espanha, França e Alemanha no quarteto de cabeças de série da Liga A, que reúne os quatro finalistas da época passada, cujo jogo decisivo foi vencido pelos lusos frente aos espanhóis, campeões europeus, através do desempate por penáltis, em junho de 2025, na cidade germânica de Munique.



Ao reeditar o êxito de 2019, quando derrotou os Países Baixos no Porto, a seleção das ‘quinas’ isolou-se no palmarés da prova, com dois troféus, superando Espanha e França, triunfantes em 2023 e 2021, respetivamente.



Itália, Países Baixos, Dinamarca e Croácia estão logo abaixo dos cabeças de série, sendo que os balcânicos encontraram Portugal na fase principal da última edição, enquanto os nórdicos foram adversários nos quartos de final, introduzidos na temporada passada e disputados a duas mãos.



Se Sérvia, Bélgica, Inglaterra e Noruega perfazem o Pote 3, País de Gales, República Checa, Grécia e Turquia juntam-se no quarto e derradeiro nível.



Composta por quatro grupos com quatro seleções cada, a Liga A volta a acolher Inglaterra, República Checa e País de Gales, todas promovidas diretamente da Liga B, tal como a estreante Noruega - Grécia e Turquia também debutarão no escalão principal, mas subiram através do play-off.



As despromovidas Escócia e Polónia, que defrontaram Portugal na Liga das Nações de 2024/25, são cabeças de série na Liga B, a par de Hungria e Israel, ao passo que Islândia, Albânia, Montenegro e Cazaquistão são as equipas mais cotadas na Liga C.



As quatro divisões contam com 54 países, à exceção da Rússia, excluída das competições europeias devido à invasão à Ucrânia, mas a Liga D tem metade dos cabeças de série indefinidos, uma vez que Gibraltar e Letónia vão enfrentar-se num play-off a duas mãos em março, tal como Malta ou Luxemburgo, com os derrotados a juntarem-se a Azerbaijão e Lituânia.



Ao contrário das outras edições, a fase de grupos da Liga das Nações de 2026/27 vai ser disputada em dois períodos internacionais no segundo semestre de 2026, entre 24 de setembro e 06 de outubro, com as quatro primeiras jornadas, e de 12 a 17 de novembro, com as derradeiras duas.



Os dois primeiros classificados das quatro ‘poules’ da Liga A rumam aos quartos de final, que se disputam em 25 e 30 de março de 2027, com os terceiros a seguirem para um play-off diante de um segundo da Liga B, à qual descem diretamente as quatro últimas seleções do escalão principal.



A fase final da Liga das Nações realiza-se no fim da próxima época, entre 09 a 13 de junho de 2027, com as duas meias-finais, o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares e a partida decisiva, em local ainda a designar.



Em 13 de fevereiro, no dia seguinte ao sorteio, a UEFA vai divulgar o calendário de jogos da fase principal, com as respetivas datas e horários.



Composição dos potes para o sorteio da fase de grupos da edição 2026/27 da Liga das Nações de futebol:







Liga A



Pote 1



Portugal



Espanha



França



Alemanha







Pote 2



Itália



Países Baixos



Dinamarca



Croácia







Pote 3



Sérvia



Bélgica



Inglaterra



Noruega







Pote 4



País de Gales



República Checa



Grécia



Turquia







Liga B



Pote 1



Escócia



Hungria



Polónia



Israel







Pote 2



Suíça



Bósnia-Herzegovina



Áustria



Ucrânia







Pote 3



Eslovénia



Geórgia



República da Irlanda



Roménia







Pote 4



Suécia



Macedónia do Norte



Irlanda do Norte



Kosovo











Liga C



Pote 1



Islândia



Albânia



Montenegro



Cazaquistão







Pote 2



Finlândia



Eslováquia



Bulgária



Arménia







Pote 3



Bielorrússia



Ilhas Faroé



Chipre



Estónia







Pote 4



Letónia ou Gibraltar



Luxemburgo ou Malta



Moldova



São Marino











Liga D



Pote 1



Azerbaijão



Lituânia



Gibraltar ou Letónia



Malta ou Luxemburgo







Pote 2



Liechtenstein



Andorra

