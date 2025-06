Liga Nações. Primeira final entre Portugal e Espanha

A rivalidade futebolística é praticamente centenária, mas nunca Portugal e Espanha lutaram diretamente por um troféu, apesar de, no passado, se terem cruzado em fases finais.A mais recente foi em, na Rússia, ainda na fase de grupos do Campeonato do Mundo, com um empate (3-3) que ficou marcado por um "hat-trick" de Cristiano Ronaldo.Ambas as equipas seguiram para os oitavos de final, mas acabaram por ficar por essa fase. A equipa lusa caiu perante o Uruguai, enquanto os espanhóis tiveram ordem de marcha pelos russos.Antes disso, Portugal ficou, infelizmente, registado na fase "dourada" do futebol espanhol, que culminou com a conquista do, respetivamente.Na África do Sul, um golo de David Villa (1-0) enviou a seleção de Carlos Queiroz de regresso a Lisboa, nos oitavos de final, e, em Donetsk, na Ucrânia, a Espanha venceu nas meias-finais por 4-2, no desempate por grandes penalidades, terminando o sonho de Paulo Bento e companhia.Dentro desta longa história, entre jogos em fases finais, o único sorriso da seleção portuguesa aconteceu precisamente em solo luso, no, com Nuno Gomes a confirmar a passagem aos quartos de final, no triunfo por 1-0 em Alvalade.A Espanha despediu-se da prova e Portugal acabou por seguir até à final, embora sem sucesso perante um Grécia que parecia destinada a levantar o troféu de campeão europeu, no Estádio da Luz.António Sousa marcou nesse jogo, mas a equipas das quinas acabou eliminada pela França nas "meias", com os espanhóis ainda a seguirem para a final, em que foram igualmente derrotados pelos gauleses, a atuarem em casa.