Low com "boas memórias" de Portugal

"Tenho boas memórias de Portugal, mas atualmente é uma excelente equipa. São os campeões europeus. Ganhei sempre que joguei contra eles, é verdade, mas isso é passado. O próximo ano é um novo ano", afirmou Joachim Low.

O selecionador germânico falava aos jornalistas em Bucareste, após o sorteio da fase final do próximo Europeu, que juntou no grupo F Portugal, Alemanha e França e uma seleção vinda do `play-off`.

"É um grupo que vai ser jogado até ao limite. Só assim vai ser possível conseguir um lugar na próxima fase. Vai ser interessante. Para nós, será um desafio muito grande. Temos uma equipa jovem e promissora. Vai ser importante para nós", disse.

Em declarações à agência Lusa, o diretor desportivo da seleção alemã, Oliver Bierhoff, lembrou que Portugal tem sido um "bom adversário" nas últimas fases finais e referiu que a Alemanha está a passar por uma fase de transição.

"Portugal foi bom para nós nos últimos jogos. Perdemos forte em 2000, num jogo em que eu estive, mas depois disso vencemos sempre. É uma equipa tecnicamente forte, com excelentes jogadores. A Alemanha está a construir uma equipa, temos jogadores menos experientes. Vamos jogar em casa e isso pode ser importante, ainda mais com uma equipa jovem, que precisa do apoio dos adeptos", referiu o ex-avançado.

A fase final realiza-se de 12 de junho a 12 de julho, em 12 cidades, de 12 países, com arranque no Estádio Olímpico de Roma e fase final no Estádio de Wembley, em Londres, que será palco das meias-finais e da final.