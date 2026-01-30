Lúcio coloca Portugal num patamar alto para disputar o título

“Colocamo-nos num lugar alto. Somos os atuais bicampeões europeus. Mesmo tendo os pés bem assentes na terra, sabemos que, estando no nosso melhor, somos uma seleção para conseguir disputar a final do Europeu”, afirmou o atleta.



Em declarações aos jornalistas, um dia após a conclusão do Grupo D, no qual Portugal obteve o pleno de triunfos, Lúcio assumiu que têm estado a rever os pontos onde ainda podem melhorar, para defrontar nos quartos de final a Bélgica.



“[A Bélgica] É uma seleção muito boa individualmente. O último resultado [derrota por 10-3] engana um pouco, pois deixaram-se levar pelo jogo da Espanha. Eles são muito bons tecnicamente e têm jogadores muito rápidos e dribladores. É sempre uma seleção perigosa quando se entra no jogo deles”, avisou o jogador do Benfica.



Confirmando que “é sempre bom trabalhar sobre vitórias”, Lúcio revelou que ainda se sente um dos jovens do plantel, apesar de já não ser estreante em fases finais, pois já esteve no Mundial2024, o ano em que foi eleito o melhor jovem do mundo.



“Sinto-me um jovem, no bom sentido. Estou há sete anos em seleções nacionais, mas, quando comecei, alguns daqui já estavam a jogar em Europeus e Mundiais. É algo que me deixa feliz e aconchegado estar com pessoas que partilham o mesmo sonho e de jovens que querem alcançar o que os mais velhos alcançaram”, frisou.



A seleção portuguesa de futsal defronta a Bélgica a partir das 16:00 locais (15:00 em Lisboa) de domingo, na Arena Stozice, em Liubliana, em jogo a contar para os quartos de final do Campeonato da Europa, cuja final está agendada para dia 07 de fevereiro.

