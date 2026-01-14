Lúcio Rocha parte para o Europeu de futsal com "mais vontade de vencer"

“Estou mais maduro e consciente. Como já tive a experiência de ganhar um Europeu ao serviço dos sub-19, agora quero saber qual é o sabor de vencer pela equipa A”, admitiu.



Lúcio Rocha estreou-se em fases finais pela seleção A no Mundial de 2024. A estadia da equipa das ‘quinas’ no Uzbequistão foi, no entanto, curta, com a derrota frente ao Cazaquistão nos quartos de final da prova.



“Ser jovem e já ter feito uma grande competição é algo que me dá muito orgulho. Porém, é só o começo. Não ganhando a primeira em que participei, estou cada vez com mais vontade de vencer a próxima”, sublinhou o atleta.



O atual jogador do Benfica foi eleito o melhor jogador jovem de futsal do mundo em 2024, mas garante que os objetivos individuais caem para “segundo plano”, numa fase em que se foca no contributo que pode dar à seleção portuguesa, confiante na conquista do tricampeonato europeu.



“O nosso objetivo é estar na final e disputar o título. O grupo está muito bem, saudável, com muita alegria e fome de querer trabalhar”, assegurou.



Em Portugal, a seleção de futsal realiza ainda dois encontros de preparação frente à Bósnia-Herzegovina, com o objetivo de “aperfeiçoar os pequenos detalhes” antes da viagem para a Eslovénia.