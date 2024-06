Marítimo oficializa saída de `trio` de jogadores em final de contrato

Em comunicado divulgado no seu sítio oficial na Internet, o emblema 'verde-rubro' agradece "o empenho, profissionalismo e dedicação" dos três atletas, desejando-lhes as "maiores felicidades pessoais e profissionais para esta nova etapa da carreira".



Internacional pela selecção do Irão por 11 vezes, o guarda-redes Amir contabilizou 104 jogos ao serviço dos insulares, divididos pelas duas passagens que teve no Marítimo.



René Santos, que também representou os madeirenses em dois períodos distintos, cumpriu um total de 127 jogos, em que marcou três golos e fez três assistências.



O avançado Platiny, que apenas cumpriu uma época pelos maritimistas, anotou nove golos e adicionou três assistências nos 38 jogos em que foi utilizado.



Estas saídas juntam-se às já anunciadas partidas do médio Bruno Xadas e do defesa Zainadine Júnior, igualmente em final de contrato com o clube quarto classificado da última edição da II Liga.