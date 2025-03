Martínez anuncia convocatória

Com a "final four" da competição em jogo, e com pouco tempo para preparar os dois duelos com os dinamarqueses, não são esperadas grandes surpresas nas escolhas do treinador espanhol, com Gonçalo Ramos, que esteve lesionado durante toda a fase de grupos da Liga das Nações, a ter regresso quase certo.



Na direção oposta, João Cancelo, devido a problemas físicos, é baixa certa para o duplo confronto com os escandinavos, numa lista de ausentes em que poderão também figurar Francisco Conceição e Renato Veiga, ambos da Juventus e também devido a lesão.



Depois de um início da temporada bastante difícil no Paris Saint-Germain por causa de uma lesão num tornozelo, que o afastou durante três meses dos relvados, Gonçalo Ramos tem estado em destaque no clube francês e é quase certo que faça parte das escolhas de Roberto Martínez.



O regresso Raphael Guerreiro, que não atua pela equipa das quinas há mais de um ano (último jogo foi em novembro de 2023), também poderá acontecer, mas este caso é bem diferente.



Rúben Dias, o jogador mais utilizado da "era" Martínez, falhou, em novembro do último ano, as duas últimas jornadas da fase de grupos, por causa de lesão, e vai regressar, assim como Gonçalo Inácio, Rúben Neves e Diogo Jota, todos nomes mais que habituais nas recentes convocatórias da seleção lusa e de Martínez.



Como acontece há duas décadas, o capitão Cristiano Ronaldo deverá encabeçar a lista de convocados da equipa das quinas, desta vez com a possibilidade de ser tornar apenas no segundo jogador com 40 anos ou mais a vestir a camisola da seleção nacional, algo até hoje só foi efetuado por Pepe, que terminou a carreira após o Euro2024, já com 41.



A continuidade de João Félix na seleção nacional, sempre muito apoiado por Roberto Martínez, mesmo com problemas nos clubes que representa, poderá estar em causa, já que o avançado perdeu espaço no Chelsea durante a primeira metade da temporada e, agora emprestado ao AC Milan, tem sido alvo de muitas críticas por parte dos adeptos e também da imprensa local.



As escolhas de Roberto Martínez serão divulgadas pelo próprio treinador espanhol às 12h30, na Cidade do Futebol, em Oeiras.



Plano de trabalho



Os jogos diante dos dinamarqueses estão agendados para 20 de março, em Copenhaga, e 23 de março, em Lisboa, no estádio José Alvalade, ambos com início marcado para as 19h45 (horas de Lisboa).



Estes serão os primeiros encontros de Portugal com Pedro Proença como presidente da Federação Portuguesa de Futebol, depois de ter sucedido a Fernando Gomes em fevereiro.



A seleção das quinas chegou aos quartos de final da competição, depois de ter vencido o grupo A1, com quatro vitórias e dois empates, enquanto a Dinamarca foi segunda classificada no grupo A4, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas.



Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a "final four" em 2020/21 e 2022/23.