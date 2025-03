Martínez chama Quenda à seleção

A principal novidade é a escolha do jovem avançado do Sporting Geovany Quenda.





Guarda-redes: Diogo Costa, José Sá e Rui Silva.



Defesas: Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Renato Veiga, António Silva, Diogo Dalot, Nélson Semedo, Nuno Mendes, Nuno Tavares



Médios: João Palhinha, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rúben Neves, João Félix, Francisco Trincão, Francisco Conceição



Avançados: Rafael Leão, Geovany Quenda, Pedro Neto, Diogo Jota, Gonçalo Ramos e Cristiano Ronaldo



Como acontece há duas décadas, o capitão Cristiano Ronaldo encabeça a lista de convocados da equipa das quinas, desta vez com a possibilidade de se tornar apenas no segundo jogador com 40 anos ou mais a vestir a camisola da seleção nacional, algo que até hoje só foi efetuado por Pepe, que terminou a carreira após o Euro2024, já com 41.







Portugal joga, dia 20 de março, em Copenhaga, no Parken Stadium, e dia 23 de março, em Lisboa, no Estádio José Alvalade.



Ambos os jogos realizam-se às 19h45 (hora portuguesa).



Portugal terminou em primeiro lugar no Grupo A1, onde teve um registo invicto (4V 2E). A Dinamarca foi segunda classificada do Grupo A4 (2V2E2D).



Sem surpresas, o selecionador de Portugal, Roberto Martínez fez regressar o defesa central do Manchester City, que tinha estado de fora da última convocatória por lesão, tal como Gonçalo Inácio, Rúben Neves, Diogo Jota e Gonçalo Ramos, todos de volta às opções.De fora das escolhas ficam o médio Otávio e os defesas João Cancelo e Tomás Araújo, que foram titulares no embate com a Croácia, em 18 de novembro do ano passado, agora com problemas físicos. Também o central Tiajo Djaló e o avançado Fábio Silva, ambos suplentes utilizados nesse empate 1-1, estão ausentes.Os médios Pedro Gonçalves, lesionado, e Matheus Nunes também estiveram nas escolhas iniciais para os embates de novembro, mas agora ficam de fora.