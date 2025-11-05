Martínez divulga convocados de Portugal com dois regressos esperados

Depois de terem falhado a janela de outubro, ambos devido a lesão, o lateral João Cancelo e o médio João Neves são nomes quase certos nas escolhas do técnico espanhol, que espera assegurar este mês o nono apuramento, sétimo seguido, da seleção portuguesa para a fase final de um Campeonato do Mundo.



Cancelo chegou mesmo a estar em dúvida para os dois últimos jogos de Portugal no Grupo F, mas recuperou a tempo no Al Hilal, enquanto Neves ainda chegou a ser chamado em outubro, acabando dias depois por ser dispensado.



O regresso do médio do Paris Saint-Germain deverá ‘tapar’ o lugar a Matheus Nunes, a grande surpresa da última convocatória, já que o jogador do Manchester City não era convocado desde a fase final do Euro2024.



Já Cancelo, que foi decisivo na segunda jornada deste apuramento, ao marcar o golo da vitória de Portugal na Hungria (3-2), em setembro, poderá ‘apagar’ das escolhas de Martínez o lateral Nelson Semedo.



Se os regressos de João Cancelo e João Neves são quase certos, é na baliza e na defesa que se levantam algumas interrogações relativamente às escolhas do selecionador nacional.



José Sá, um dos três habituais guarda-redes chamados, perdeu espaço no Wolverhampton e poderá ‘cair’ das opções, embora o técnico espanhol já tenha demonstrando várias vezes que essa situação não impede a chamada de um jogador à seleção.



O mesmo acontece com António Silva, que nos últimos jogos no Benfica foi ‘ultrapassado’ por Tomás Araújo, que pode ser um dos possíveis regressos na seleção nacional.



Mesmo castigado para o jogo com a Irlanda, Bruno Fernandes deverá integrar a convocatória, assim como Pedro Neto, apesar de o extremo falhar o duelo de hoje do Chelsea na Liga dos Campeões por causa de uma questão física.



A conferência de imprensa de divulgação da lista de convocados de Roberto Martínez está agendada para sexta-feira, às 12:30, na Cidade de Futebol, em Oeiras.



Portugal defronta a Irlanda, em Dublin, em 13 de novembro, às 19:45 (20:45 locais), e depois recebe a Arménia no dia 16, no Estádio do Dragão, no Porto, às 14:00.



Na quinta jornada, um triunfo na Irlanda garante logo à seleção nacional o apuramento para o Mundial2026, mas o empate poderá ser suficiente, caso a Hungria não vença na Arménia.



A seleção lusa lidera o grupo com 10 pontos, mais cinco do que a Hungria, segunda classificada, seguida da Irlanda, com quatro, e da Arménia, com três.



O vencedor do grupo assegura um lugar na fase final do torneio que se vai disputar no próximo ano, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs.