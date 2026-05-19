Martínez explica escolhas e ausências da Seleção para o Mundial





(Com Lusa)

“Para nós é um dia triste, porque tivemos que deixar de fora jogadores que queríamos muito levar. Só podemos levar 27 jogadores. Por outro lado, é um dia entusiasmante porque hoje é o início de tentar lutar contra a história, utilizar os nossos valores e tentar fazer o que nunca foi feito", afirmou Roberto Martínez.O treinador espanhol, que falava aos jornalistas em conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras, poucos minutos após anunciar a convocatória para o próximo Campeonato do Mundo, explicou que Samu Costa e Gonçalo Guedes ganharam lugar no estágio de março e que Tomás Araújo ganhou a ‘corrida’ a António Silva, uma das ausências inesperadas.“Samu Costa é um jogador que em março mostrou a energia, garra e o aspeto tático. É um médio mais defensivo, que acho muito importante para este torneio. Gonçalo Guedes é o terceiro avançado porque é o jogador com mais flexibilidade, que pode jogar por fora, por dentro e abrir espaços no contra-ataque”, esclareceuAntónio Silva passou a quinto central, e será chamado caso haja alguma lesão nessa posição, enquanto João Palhinha e Ricardo Horta acabaram também por ser ‘cortados’ das opções finais.“Preciso de tomar decisões difíceis, mas já disse que se trata de um processo. Esta não é uma decisão emotiva ou intuitiva, são escolhas profissionais e feitas com muita responsabilidade. É a parte mais difícil para o selecionador precisar de comunicar quando um jogador fica de fora”, confessou.“Quando há um jogador na dúvida, é melhor ligar antes de ver a convocatória na televisão. Falei com sete jogadores, ainda não falei com o Paulinho pela diferença horária. Vou falar com ele”, acrescentou, referindo-se ao avançado que atua no Toluca, no México.Martínez surpreendeu igualmente ao chamar um total de quatro guarda-redes, numa lista com 27 jogadores, com Ricardo Velho a juntar-se ao grupo, embora fique de fora na lista final que vai ser entregue à FIFA até 02 de junho.“Ele sabe que é o quarto guarda-redes. As regras são que se houver uma lesão durante o torneio, só podemos substituir o guarda-redes. Há muita finalização nos treinos e precisamos de mais um guarda-redes. Saber que o Ricardo Velho não se consegue sentar no banco, mas em dois minutos disse que estava preparado para ajudar no que fosse necessário”, disse.O técnico de 52 anos mostrou-se ainda pouco preocupado com os problemas físicos de alguns jogadores, como o defesa Rúben Dias, que fez o seu último jogo pelo Manchester City em março.“Estamos a acompanhar toda a informação e é um processo. Até 16 de junho podemos avaliar todos os jogadores e substituir se houver algum problema. Não temos preocupações neste momento", concluiu.Na preparação para o próximo Campeonato do Mundo, o nono da sua história, sétimo seguido, Portugal vai realizar dois particulares, primeiro em 06 de junho com o Chile, no Estadio Nacional, em Oeiras, e depois com a Nigéria, em 10 de junho, em Leiria.Depois de viajar para Palm Beach, em Miami, na Florida, onde vai ‘montar’ o seu centro de estágio, a seleção nacional vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 (18:00 horas de Lisboa).Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.