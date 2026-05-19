Seleção Nacional
Mundial 2026
Os convocados de Portugal para o Mundial 2026
O Selecionador Nacional apresentou a lista de 27 escolhidos para representarem Portugal no Campeonato do Mundo, que principia em 11 de junho. Destaque para a exclusão de António Silva, João Palhinha e Pedro Gonçalves, com Tomás Araújo, Samu Costa e Gonçalo Guedes a figurarem na convocatória, que conta com um quarto guarda-redes, Ricardo Velho.
Os convocados:
Guarda-redesDiogo Costa
José Sá
Rui Silva
Ricardo Velho
Defesas
Diogo Dalot
Matheus Nunes
Nelson Semedo
João Cancelo
Nuno Mendes
Gonçalo Inácio
Renato Veiga
Ruben Dias
Tomás Araújo
Diogo Dalot
Matheus Nunes
Nelson Semedo
João Cancelo
Nuno Mendes
Gonçalo Inácio
Renato Veiga
Ruben Dias
Tomás Araújo
Médios
Ruben Neves
Samu Costa
João Neves
Vitinha
Bruno Fernandes
Bernardo Silva
Samu Costa
João Neves
Vitinha
Bruno Fernandes
Bernardo Silva
Avançados
Pedro Neto
João Félix
Francisco Trincão
Francisco Conceição
Francisco Trincão
Francisco Conceição
Rafael Leão
Gonçalo Guedes
Gonçalo Ramos
Cristiano Ronaldo
Na preparação para o próximo Campeonato do Mundo, Portugal vai realizar dois particulares, primeiro em 6 de junho com o Chile, no Estadio Nacional, em Oeiras, e depois com a Nigéria, em 10 de junho, em Leiria.
Depois de viajar para Palm Beach, em Miami, na Florida, onde vai ‘montar’ o seu centro de estágio, a Seleção Nacional vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início marcado para as 12:00 (18:00 horas de Lisboa).
Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).
O Mundial2026 vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.
Gonçalo Guedes
Gonçalo Ramos
Cristiano Ronaldo
Na preparação para o próximo Campeonato do Mundo, Portugal vai realizar dois particulares, primeiro em 6 de junho com o Chile, no Estadio Nacional, em Oeiras, e depois com a Nigéria, em 10 de junho, em Leiria.
Depois de viajar para Palm Beach, em Miami, na Florida, onde vai ‘montar’ o seu centro de estágio, a Seleção Nacional vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início marcado para as 12:00 (18:00 horas de Lisboa).
Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).
O Mundial2026 vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.