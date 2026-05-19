Os convocados de Portugal para o Mundial 2026





Os convocados:





Guarda-redes





Defesas

Diogo Dalot

Matheus Nunes

Nelson Semedo

João Cancelo

Nuno Mendes

Gonçalo Inácio

Renato Veiga

Ruben Dias

Tomás Araújo





Médios

Ruben Neves

Samu Costa

João Neves

Vitinha

Bruno Fernandes

Bernardo Silva





Avançados

Pedro Neto



João Félix

Francisco Trincão

Francisco Conceição



Rafael Leão

Gonçalo Guedes

Gonçalo Ramos

Cristiano Ronaldo



Na preparação para o próximo Campeonato do Mundo, Portugal vai realizar dois particulares, primeiro em 6 de junho com o Chile, no Estadio Nacional, em Oeiras, e depois com a Nigéria, em 10 de junho, em Leiria.



Depois de viajar para Palm Beach, em Miami, na Florida, onde vai ‘montar’ o seu centro de estágio, a Seleção Nacional vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início marcado para as 12:00 (18:00 horas de Lisboa).



Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).



O Mundial2026 vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Diogo CostaJosé SáRui SilvaRicardo Velho