Martínez recusa excessos de confiança e destaca qualidade da Colômbia

(Com Lusa)

Em conferência de imprensa, no Estádio Hard Rock, em Miami, palco do duelo com os colombianos, o treinador espanhol assumiu o desejo de terminar o agrupamento no primeiro lugar, mas negou que isso possa trazer mais facilidades mais tarde na fase a eliminar.“Acho que num torneio como o Mundial não há um caminho ou posição certa. O que interessa é atingirmos o nosso melhor nível e só se consegue isso com vitórias. Respeitamos a Colômbia, mas queremos continuar o nosso caminho e melhorar”, afirmou Roberto Martínez.Numa conferência de imprensa que esteve alguns minutos interrompida por música emitida nos altifalantes da sala, o selecionador confessou que a Colômbia é uma equipa “completamente diferente” das outras que Portugal já defrontou na prova.“A seleção colombiana é um desafio muito completo para nós. É uma equipa que acredita muito no que faz, que joga com bola e gosta de ter posse. Equipa muito competitiva nos duelos. Temos de ter cabeça fria. Estamos concentrados no nosso caminho”, explicou o técnico de 52 anos, acrescentado que tem todos os 26 jogadores disponíveis para o encontro.Por isso mesmo, Martínez garantiu que Portugal está preparado para o embate com os colombianos, lembrando que a goleada ao Uzbequistão (5-0), na segunda jornada, deu muita confiança aos jogadores.“Este jogo será muito importante para podermos a avaliar o nível em que nos encontramos nesta fase do torneio”, disse o selecionador, destacando a união e a ligação que existe entre os todos jogadores que estão nos Estados Unidos.Martínez afastou ainda qualquer período de excesso de confiança após o resultado com o Uzbequistão e destacou a experiência da equipa.“Eu acho que é importante a nossa avaliação depois de um jogo. Tem de ser honesta e muito racional. Continuamos com o mesmo foco. Os nossos jogadores já têm capacidade para perceber tudo aquilo que acontece no relvado. Não é um grupo emotivo, inexperiente”, concluiu.Portugal defronta a Colômbia no sábado, em Miami, às 19:30 locais (00:30 de domingo em Lisboa), numa partida da terceira e última jornada do Grupo K que será arbitrada pelo australiano Alireza Faghani.A seleção portuguesa chega a esta fase depois de ter empatado com a República Democrática do Congo (1-1) na estreia e de ter goleado o Uzbequistão (5-0), na segunda ronda, em jogos realizados em Houston.A Colômbia, já apurada, lidera o Grupo K com seis pontos, seguida de Portugal no segundo posto, com quatro, da RD Congo, que é terceira com um, e do Uzbequistão, última e ainda a zero.