Matheus Nunes e Pedro Gonçalves deixam a seleção

Os dois jogadores saem da convocatória devido a lesão, tendo sido chamado apenas Samuel Costa, jogador dos espanhóis do Maiorca, o que reduz o lote de 26 para 25 jogadores, segundo comunicado da Federação Portuguesa de Futebol,



A formação das quinas recebe a Polónia na sexta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto, e, três dias depois, defronta a Croácia, em Split, nas duas últimas jornadas (quinta e sexta) do Grupo A1 da Liga das Nações. Os jogos são às 19h45 (em Lisboa).



Depois de quatro jornadas, Portugal lidera isolado o agrupamento, com 10 pontos, contra sete dos croatas, quatro dos polacos e um dos escoceses.



Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro agrupamentos da Liga A da quarta edição da prova seguem para os quartos de final e Portugal só precisa de pontuar num dos dois jogos para se qualificar.



Portugal conquistou em 2019 a primeira edição da Liga das Nações, ao bater na final os Países Baixos por 1-0, no Estádio do Dragão, no Porto, graças a um golo de Gonçalo Guedes, e ficou-se pela fase de grupos da Liga A em 2020/21 e 2022/23.