Média Andreia Faria alerta para Letónia que vai querer "ferir" Portugal

A fase final do Campeonato do Mundo vai disputar-se entre 24 de junho e 25 de julho de 2027.





Raquel Ferreira rende lesionada Andreia Jacinto na seleção feminina de futebol

A média Raquel Ferreira foi chamada para substituir a lesionada Andreia Jacinto nos trabalhos da seleção feminina, que prepara dois desafios de apuramento para o Mundial2027, informou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



“A centrocampista da Real Sociedad foi considerada inapta pelo Departamento de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol, depois de ter contraído uma lesão durante um treino”, pode ler-se no sítio oficial do organismo.



Raquel Ferreira, do Torreense, que integrará de imediato o estágio na Cidade do Futebol e é aguardada no treino agendado para domingo, soma, até ao momento, uma internacionalização.



A equipa treinada por Francisco Neto, que convocou 25 atletas, joga primeiro na Letónia, na terça-feira, em Riga, seguindo-se novo jogo fora de portas, frente à Eslováquia, em Prezov.



Ao fim de duas de seis jornadas do Grupo B3 da qualificação europeia, as lusas seguem na primeira posição, com seis pontos, mais três que Finlândia e Eslováquia. A Letónia, quarta e última colocada, ainda não pontuou.



Os três primeiros classificados de cada um dos agrupamentos apuram-se para o primeiro play-off de acesso ao Mundial2027, que vai decorrer no Brasil, entre 24 de junho e 25 de julho do próximo ano.



Lista das 25 convocadas:



- Guarda-redes: Inês Pereira (Deportivo da Corunha, Esp), Rute Costa (Torreense) e Sierra Cota-Yarde (AFC Toronto, Can).



- Defesas: Bárbara Lopes (Torreense), Beatriz Fonseca (Sporting), Carole Costa (Benfica), Carolina Correia (Torreense), Catarina Amado (Benfica), Daniela Areia Santos (Valadares Gaia), Diana Gomes (Benfica) e Nelly Rodrigues (Nantes/Fra)



- Médias: Andreia Bravo (Sporting), Raquel Ferreira (Torreense), Andreia Faria (Al Nassr, Ara), Dolores Silva (Levante, Esp), Fátima Pinto (Estrasburgo, Fra), Nádia Bravo (Sporting de Braga), Pauleta (Benfica) e Tatiana Pinto (Juventus, Ita).



- Avançadas: Francisca Nazareth (FC Barcelona, Esp), Ana Capeta (Juventus, Ita), Carolina Santiago (Sporting), Diana Silva (Benfica), Jéssica Silva (Al Hilal, Ara) e Lúcia Alves (Benfica).







“Nota-se que elas, mesmo em desvantagem, querem atacar e ferir o adversário. É uma equipa que quer alcançar a primeira qualificação para uma fase final”, recordou a jogadora, no início do quarto dia de estágio de preparação da equipa portuguesa na Cidade do Futebol, em Oeiras.Andreia Faria, de 25 anos, salientou o seu respeito pela seleção letã, cujo percurso lhe motivou um paralelismo com o da própria equipa portuguesa, que nos últimos anos se encontra habituada a participar em fases finais de campeonatos da Europa e do mundo.“[A Letónia] Nunca esteve num Campeonato do Mundo, nem da Europa. Também já passámos por isso, é um processo e, portanto, são equipas que querem vir com tudo, temos de encarar isso com a maior seriedade e dar o nosso melhor para conseguirmos os três pontos em ambos os jogos”, perspetivou, relativamente às partidas frente à Letónia, em Riga, na terça-feira, e Eslováquia, em Prezov, quatro dias depois.A média portuguesa, que representa o Al Nassr, reconheceu que a nacionalidade lusa tem “outro tipo de importância” no clube saudita, face à presença de Cristiano Ronaldo, João Félix e Jorge Jesus na equipa masculina.Andreia Faria manifestou ainda a sua satisfação por ter encontrado na Arábia Saudita um sucesso idêntico ao que tinha em Portugal ao serviço no Benfica, tendo conquistado um ‘triplete’ – campeonato, Supertaça e Taça Challenge - na sua primeira época a atuar fora de portas.“Felizmente, a minha carreira tem corrido bem nesse sentido. Nos clubes em que estive, quer no Benfica, quer agora no Al Nassr, temos a oportunidade de estar sempre em cima, ganhar e ser das equipas com mais visibilidade. O objetivo de uma jogadora é jogar para ganhar, obviamente deixa-me muito feliz e espero que a minha carreira continue assim”, desejou.Portugal prosseguiu hoje os trabalhos na Cidade do Futebol, em Oeiras, preparando os embates com letãs e eslovacas numa sessão da qual Andreia Jacinto esteve ausente, a recuperar de um traumatismo no tornozelo esquerdo.A equipa das 'quinas’, que caiu para a Liga B após terminar no quarto lugar do Grupo A3 da Liga das Nações de 2025, disputa o Grupo B3 com Finlândia, Eslováquia e Letónia, com os três primeiros classificados a garantirem presença nos play-offs de acesso ao Campeonato do Mundo de 2027, organizado pelo Brasil.Ao fim de duas jornadas, as lusas seguem na primeira posição, com seis pontos, mais três do que Finlândia e Eslováquia. A Letónia, quarta e última colocada, ainda não pontuou.