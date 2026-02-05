Melhor golo do Europeu de andebol é português

Portugal foi a única seleção a derrotar a tetracampeã do mundo e agora campeã da Europa. No encontro da fase de grupos com a Dinamarca, António Areia marcou o 30.º golo da histórica vitória por 31-29, que acabou por ser considerado o melhor da competição.

Sit down and 𝐞𝐧𝐣𝐨𝐲🍿The 𝗧𝗢𝗣 𝟭𝟬 𝗚𝗢𝗔𝗟𝗦 of the #ehfeuro2026 presented by Gorenje is here!🤩🔥

Anyone missing from this list? 👀 #puregreatness pic.twitter.com/8GWrwFAZ00 — EHF EURO (@EHFEURO) February 5, 2026 O top-10 distinguido pela EHF foi revelado esta quinta-feira.



Para além de ter alcançado a melhor posição de sempre na história da prova – quinto lugar –, Portugal despede-se do Europeu com o primeiro lugar no que toca a golos espetaculares.

O top-10 distinguido pela EHF foi revelado esta quinta-feira.Para além de ter alcançado a melhor posição de sempre na história da prova – quinto lugar –, Portugal despede-se do Europeu com o primeiro lugar no que toca a golos espetaculares.