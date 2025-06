Montenegro enaltece vitória sobre alemães

“Fantástico resultado da nossa seleção nacional de futebol na Liga das Nações! 25 anos depois, Portugal venceu a seleção alemã e está agora na final. Domingo, seremos todos Portugal”, lê-se numa publicação da página oficial do primeiro-ministro na rede social X.



Portugal, vencedor da edição inaugural, em 2019, no Porto, apurou-se pela segunda vez para a final da Liga das Nações, ao bater com reviravolta a anfitriã Alemanha (2-1), nas ‘meias’ da quarta edição da competição europeia mais jovem de seleções, em Munique.



No domingo, também em Munique, a partir das 20h00 em Lisboa, a equipa das quinas defrontará a Espanha, campeã europeia e detentora do título, ou a França, vencedora em 2021, que se enfrentam na outra meia-final na quinta-feira, em Estugarda.