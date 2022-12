Mundial 2022. Portugal não ultrapassa muralha marroquina e está eliminado

Portugal dominou a posse de bola e começou bem a partida com João Félix a cabecear para uma grande defesa de Bono. Marrocos fechou-se no último terço do campo e poucas foram as oportunidades para conseguir o primeiro golo.





João Félix voltou a tentar a sorte por volta da meia-hora mas o remate forte saiu prensado num marroquino. Apostando na velocidade dos homens da frente, Marrocos conseguiu chegar ao único golo da partida, por intermédio de En-Nesyri.





Cruzamento largo para a área portuguesa, saída em falso de Diogo Costa e o avançado do Sevilha superiorizou-se nas alturas a Rúben Dias e cabeceou para a baliza deserta.





Bruno Fernandes esteve perto do empate logo a seguir, com um remate à trave da baliza de Marrocos.





A segunda parte trouxe domínio completo de Portugal mas também uma muralha marroquina absolutamente intransponível.







Gonçalo Ramos, que voltou a deixar Cristiano Ronaldo no banco, cabeceou aos 58 minutos ao lado e Bruno Fernandes, à frente da grande área marroquina rematou forte mas por cima da baliza de Bono.







Com Ronaldo em campo, Portugal continuou a tentar colocar a bola na área marroquina e aos 82 minutos, João Félix voltou a esta perto do empate com um remate em arco. Bono correspondeu com a defesa da tarde, para canto.





Já em tempo de compensação, um passe em profundidade deu a oportunidade a Ronaldo para empatar mas o pontapé foi defendido por Bono, a dois tempos. Até ao fim da partida, Marrocos ainda teve o 2-0 quase a acontecer e Portugal sem conseguir rematar à baliza.





Últimos minutos a jogar mais com o coração do que com a cabeça e Portugal a tentar um golo que até fez por merecer mas que Marrocos soube evitar a todo custo para chegar, de uma forma inédita, às meias-finais do Mundial.





Sabor agridoce no fim da partida, com lágrimas de Cristiano Ronaldo. Portugal está fora do Mundial 2022, com a sensação de que tinha qualidade para estar no grupo das quatro melhores seleções do mundo.