Mundial 2022. Portugal vence e qualifica-se para os oitavos de final

A seleção portuguesa começou bem a partida a pressionar o Uruguai na frente e William Carvalho ameaçou com um remate de primeira que passou por cima da baliza de Rochet.







Pouco antes dos dez minutos, Portugal ia tentando encontrar caminhos para a baliza do Uruguai que foi sempre bem fechada pelos sul-americanos e Bruno Fernandes rematou fraco ao lado. Félix tentou pouco depois também a sorte mas a bola saiu prensada em Giménez.





No entanto, o lance de maior perigo surgiu por parte de Bentancur que passou por vários jogadores portugueses, entrou na grande área e rematou para grande defesa de Diogo Costa que mostrou instinto felino para travar a investida uruguaia.





A primeira parte terminou e na segunda metade Portugal chegou ao golo. Bruno Fernandes, do lado esquerdo do campo, tentou o cruzamento para a área do Uruguai, encontrou Cristiano Ronaldo que tentou o cabeceamento e enganou Rochet. O esférico acabou por entrar na baliza e a seleção festejou o 1-0.





Em vantagem, Portugal teve de saber sofrer, o Uruguai subiu no campo e esteve perto do empate. Darwin Núnez tentou de longe e o momento de maior perigo surgiu através de Maxi Gómez, que rematou, aos 75 minutos, ao poste da baliza de Diogo Costa. Três minutos depois, Luís Suárez ameaçou com um remate perigoso à malha lateral.





Já com Rafa Leão em campo, o jogador do AC Milan tentou o golo mas não acertou com a baliza. Perto dos 90 minutos, Bruno Fernandes tenta furar pela área do Uruguai e Giménez cortou a bola com o braço. Com a ajuda do VAR, Alireza Faghani marcou grande penalidade.





Sem Cristiano Ronaldo em campo foi Bruno Fernandes a ter a responsabilidade de converter o castigo máximo e não falhou. Bola para um lado e Rochet para o outro. Portugal fez o 2-0 já em tempo de descontos e sentiu maior tranquilidade no jogo. Até ao fim da partida, a seleção dominou e não deixou o Uruguai chegar perto da baliza de Diogo Costa.





Mais três pontos para Portugal, que assim chega aos seis pontos e qualifica-se para os oitavos de final, juntando-se a França e Brasil. Na próxima sexta-feira, a seleção portuguesa vai defrontar a Coreia do Sul, sem Paulo Bento no banco coreano. O treinador português foi expulso no fim do jogo com o Gana.