Mundial Andebol. Estados Unidos reconhecem total favoritismo a Portugal que pode surpreender

Os Estados Unidos, que surgem no Mundial com uma seleção inteiramente composta por jogadores naturalizados, são o primeiro adversário de Portugal no Grupo E e Andreas Hertelt disse à agência Lusa que passar a fase preliminar é missão quase impossível.



“Vamos jogar contra Portugal, Noruega e Brasil, pelo que temos uma fase preliminar muito complicada. Vamos dar o nosso melhor. Queremos repetir o que fizemos há dois anos, mas desta vez é difícil chegar à ‘main round’ [ronda principal]”, reconheceu.



Há dois anos, os Estados Unidos venceram Marrocos (28-27) e Bélgica (24-22), quebrando uma série de 23 derrotas consecutivas em fases finais de Mundiais, e, mesmo sem terem conseguido o melhor resultado, inverteram a tendência e deram um passo importante.



“Não temos nada a perder. Temos uma boa equipa, com boa energia e os rapazes estão aqui porque querem estar e essa é a nossa força. Não temos jogadores de topo como as outras seleções, mas espero que tenhamos uma equipa”, disse.



Sobre Portugal, o antigo internacional alemão Andreas Hertelt, de 62 anos, não tem dúvida que “pode ser uma das seleções a surpreender no Mundial” e que está “obrigado a passar à segunda fase e a lutar por uma das vagas de acesso aos quartos de final”.



“Vai ter um jogo difícil com a Noruega, que por certo irá depender de pormenores, mas, mesmo sem saber como estão as outras seleções, nomeadamente as escandinavas, chegar aos quartos de final é o mínimo para Portugal”, disse o ‘team manager” dos norte-americanos.



Quanto a candidatos ao lugar mais alto do pódio do Mundial2025, Andreas Hertelt aponta a tricampeã Dinamarca, igualmente detentora do título olímpico e medalha de prata no último Europeu, na final perdida no prolongamento para a França (33-31).



“Não sabemos como está a França [que recentemente venceu Portugal por 44-38], após a saída de Nikola Karabatic. A Alemanha também está a jogar bem, mas creio que não vai haver surpresas sobre os principais candidatos”, adiantou.



Sobre os ombros de Andreas Hertelt recaí o peso de, juntamente com o treinador sueco Robert Heidin, preparar a seleção de andebol dos Estados Unidos para os Jogos Olímpicos Los Angeles2028, para os quais já está apurada como anfitriã.



“É uma missão complicada até porque o andebol não tem tradição nos Estados Unidos. O próprio nome já pertence a outra disciplina, que é um desporto em que se bate a bola com a mão contra uma parede”, explicou, entre sorrisos, Andreas Hertelt.



O sueco Robert Heidin, de 58 anos, jogou junto com Andreas Heltelt, e do seu palmarés consta o titulo europeu em 1994, em Portugal, as medalhas de prata nos Jogos Olímpicos de Barcelona1992 e Atalanta1996, e o bronze no Mundial1993, na Suécia.



Portugal e Estados Unidos defrontam-se na quarta-feira na Unity Arena, em Oslo, pelas 18:00 locais (17:00 em Lisboa), no jogo inaugural do Grupo E da fase preliminar do Mundial, que decorre até 02 de fevereiro, numa coorganização de Croácia, Dinamarca e Noruega.