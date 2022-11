Mundial Catar 2022. A operação da vasta equipa da RTP

Para além de equipas de reportagem que estarão no Catar para fazer a cobertura mediática do maior evento de futebol do mundo, a RTP irá realizar a transmissão de 22 jogos no canal 1. À noite, passará na RTP3 o programa “Noites do Mundial”, havendo vários conteúdos associados ao Mundial durante a tarde do canal informativo.



Em dias de jogos de Portugal, a RTP terá sempre especiais antes e depois das partidas, com diretos por todo o país e logo depois serão transmitidos os resumos dos jogos do Mundial.



Antes do início da competição, para além de ser mostrada a convocatória, a RTP fará uma entrevista exclusiva ao selecionador nacional, Fernando Santos, e a alguns dos jogadores que vão estar na fase final. “A Caminho do Catar” é o magazine que está a ser transmito na RTP3 e a 17 de novembro, a partida de preparação com a Nigéria terá transmissão em direto.



Para além dos conteúdos que a Antena 1 está a preparar vários conteúdos relacionados com o Mundial. A rádio pública vai ter a rádio Mundial preparada para transmitir todos os jogos da competição.



Na parte digital, a RTP terá um sítio oficial dedicado apenas ao Catar 2022, que está a acessível através da página da RTP Notícias. Aqui serão seguidos ao minuto todos os jogos com informações detalhadas das partidas, com onzes iniciais, mapas de calor e artigos escritos pela equipa multimédia.



Será possível rever também todos os programas dados na RTP1 e RTP3, assim como escutar o Diário do Mundial, a ser realizado pela Antena 1. Durante o Mundial é também aqui que podem ser lidas as crónicas de bastidores e o diário digital dos enviados especiais da RTP ao Catar.



A RTP também terá uma aplicação inteiramente dedicado ao Catar 2022, que vai estar disponível poucos dias antes do início do Mundial e durante toda a competição. A operação da informação multimédia faz-se também nas redes sociais da RTP Notícias, no Facebook e Twitter.