Mundial de Futsal. Portugal enfrenta Cazaquistão em teste exigente dos `oitavos`

A equipa das ‘quinas’, que completou um pleno de vitórias no Grupo E da competição, após triunfos sobre Panamá (10-1), Tajiquistão (3-2) e Marrocos (4-1), vai enfrentar o segundo colocado do Grupo D, com sete pontos, no Complexo Universal de Desportos de Andijan, a partir das 20:00 locais (16:00 em Lisboa), em partida dos oitavos de final.

Este embate é uma reedição da meia-final da edição de 2021, na Lituânia, quando os portugueses atingiram uma final histórica – e uma conquista inédita –, apenas através dos penáltis, com um 4-3, após um 2-2 no tempo regulamentar da partida.





Antes disso, Portugal soma um triunfo no Mundial2000, na Guatemala, por 6-3, apesar do desaire verificado na qualificação para o Euro2016, quando os lusos perderam 3-1.O conjunto cazaque terminou no segundo posto do Grupo D, apenas por um golo na diferença de golos com a Espanha, seleção que já foi surpreendentemente eliminada deste torneio pela Venezuela, que se tinha apurado em terceiro no Grupo F.Depois do empate a uma bola com os castelhanos, o Cazaquistão somou duas vitórias por 4-1 com a Líbia e 10-0 com a Nova Zelândia, insuficiente por apenas um tento de diferença sobre a Espanha, que venceu os africanos por 8-0 e neozelandeses por 7-1.Também hoje, as seleções de Irão e Marrocos vão defrontar-se para decidir quem vai para os quartos de final da prova, nos quais já estão Brasil, Ucrânia, Venezuela e Paraguai.