Mundial2022. Portugal à procura da terceira vitória frente à Coreia do Sul

Após ter vencido Gana (3-2) e Uruguai (2-0), Portugal fecha a fase de grupos diante da formação orientada por Paulo Bento, bastando-lhe um empate para assegurar o primeiro lugar do grupo, face à vantagem de três pontos sobre o Gana, segundo colocado, que à mesma hora joga com o Uruguai.Para a derradeira partida no Grupo H, o selecionador Fernando Santos deverá proceder a algumas alterações no "onze" titular, não só para gerir o esforço físico dos jogadores mais utilizados, como para proteger os quatro que estão em risco de falharem a próxima fase caso vejam um cartão amarelo, como são os casos de Rúben Dias, Rúben Neves, Bruno Fernandes e João Félix.

Na antevisão do encontro o treinador Fernando santos e o futebolista Pepe falaram da ambição lusa em querer vencer o jogo mas alertaram para o valor da seleção sul coreana.

Embora seja um exercício difícil de antecipar, dadas as particularidades do encontro, jogadores como Diogo Dalot, António Silva, Palhinha, João Mário, Vitinha, Matheus Nunes, André Silva ou Gonçalo Ramos poderão entrar de início, parecendo igualmente provável que Diogo Costa, Pepe, João Cancelo, William Carvalho e Bernardo Silva se mantenham entre os titulares.



Do lado da seleção asiática o selecionador Paulo Bento reconhece o favoritismo dos portugueses mas recusou "atirar a toalha ao chão".







Portugal e Coreia do Sul defrontam-se a partir das 18h00 locais (15h00 em Lisboa), no Estádio Education City, em Doha, em jogo da terceira jornada do Grupo H do Mundial2022 que será dirigido pelo árbitro argentino Facundo Tello.A equipa das quinas lidera o grupo, com seis pontos, mais três do que o Gana, segundo, e mais cinco face a sul-coreanos, treinados por Paulo Bento, e uruguaios, que, à mesma a hora, defrontam os ganeses, no Estádio Al Janoub, em Al-Wakrah.Caso garanta mesmo o primeiro lugar do Grupo H, Portugal vai defrontar nos oitavos de final o segundo colocado do Grupo G, mas se ficar no segundo posto defrontará o primeiro daquele grupo, em que Brasil, líder com seis pontos, e Suíça, segunda com três, levam vantagem sobre Camarões e Sérvia, ambos com um, na corrida à próxima fase.Os brasileiros, pentacampeões mundiais, jogam com os Camarões a partir das 22h00 locais, enquanto os suíços defrontam os sérvios à mesma hora, nas duas partidas que vão fechar o quadro final dos oitavos de final, em que já estão agendados os seguintes duelos: Inglaterra-Senegal, França-Polónia, Marrocos-Espanha, Países Baixos-Estados Unidos, o Argentina-Austrália e Japão-Croácia.