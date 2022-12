Mundial2022. Portugal já prepara jogo com Marrocos

No dia seguinte à goleada sobre os helvéticos (6-1), nos "oitavos", Portugal cumpriu um treino, no centro de treinos de Al-Shahaniya, com os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas.À semelhança do que tem sucedido nos dias pós-jogo, os titulares na partida com os suíços limitaram-se a fazer trabalho de recuperação no ginásio, inclusive Cristiano Ronaldo.

Ausentes do trabalho continuaram Nuno Mendes e Danilo Pereira que continuaram a fazer tratamento às respetivas lesões.







O selecionador Fernando Santos contou com 12 jogadores no treino, sendo que, nos primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas, todos treinaram sem limitações, com os dez atletas de campo a realizarem exercícios de circulação de bola em campo reduzido, enquanto Rui Patrício e José Sá trabalharam numa das balizas com o técnico de guarda-redes Fernando Justino.



Portugal garantiu na terça-feira o apuramento para os quartos de final do Mundial2022, ao golear a Suíça por 6-1, com três golos de Gonçalo Ramos, um de Pepe, um de Raphaël Guerreiro e outro de Rafael Leão, enquanto Akanji reduziu para os helvéticos.



Nos "quartos", a equipa das quinas vai defrontar Marrocos, que eliminou a Espanha, em jogo agendado para sábado, a partir das 15h00 em Lisboa, no Estádio Al-Thumama, em Doha.