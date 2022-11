Mundial2022. Santos sonha com o título mundial

O timoneiro luso já referiu, por algumas vezes, que a ambição passa por guiar a principal equipa das quinas à primeira conquista de um Campeonato do Mundo, na segunda tentativa enquanto selecionador luso, cargo que assumiu há oito anos.Desde o início da época 2014/15 ao leme de Portugal, na altura escolhido para suceder a Paulo Bento, depois do arranque dececionante na qualificação para o Euro2016 (0-1 com a Albânia), Fernando Santos, muita vezes criticado por não aproveitar da melhor forma a potencialidade dos jogadores que tem à disposição, deu a Portugal o que faltava, os troféus há muito procurados.Com o estatuto de campeão do Euro2016, Santos, de 68 anos, levou os lusos ao Mundial da Rússia dois anos depois, mas a prestação não deixou saudades, depois da eliminação nos "oitavos" perante o Uruguai (1-2), a mesma fase em que Portugal desiludiu no Euro2020, disputado em 2021, face ao desaire ante a Bélgica (0-1).Ao leme da seleção lusa, o técnico estreou-se em 11 de outubro de 2014, com uma derrota em França, por 2-1, num particular, mas contabiliza, até ao momento, 103 jogos num espaço de oito anos, pelo que vai muito à frente de Luiz Felipe Scolari (74), Carlos Queiroz (51), Paulo Bento (47) e António Oliveira (44), somando 63 triunfos, 23 empates e 17 desaires, com 210 golos marcados e 75 sofridos.



Pelo meio, Fernando Santos celebrou, em 27 de março de 2021, o jogo 1.000 da sua carreira como treinador principal de futebol, com um empate (2-2) em Belgrado, Sérvia, na segunda jornada de apuramento para o Mundial de 2022.



A estreia em fases finais de Campeonatos do Mundo aconteceu ao leme da Grécia, em 2014, no Brasil, para "cair", de forma amarga, nos penáltis, face à Costa Rica, na despedida do cargo, já depois de ter guiado os gregos aos "quartos" do Europeu de 2012. Ao todo, foram 26 vitórias, 17 empates e seis derrotas (56-36 em golos), num total 49 encontros.



"Engenheiro do penta" e experiência grega



Antes, a carreira como treinador principal teve início a meio da época 1987/88, quando António Fidalgo, do qual era adjunto, rumou ao Salgueiros, da primeira divisão, deixando-lhe o comando do Estoril Praia, da Zona Sul da II Divisão.



A estreia ao nível de clubes aconteceu em 10 de janeiro de 1988, num embate do campeonato com o Barreirense (1-1), antes de orientar Benfica, FC Porto - para entrar na história como o "engenheiro do penta", com a vitória na I Liga 1998/99 – e Sporting, sendo que não viria a somar mais nenhum troféu, embora nunca tenha deixado de apurar Portugal para todos os grandes torneios, ainda que com dificuldades, como foi o caso do Catar.



Ao longo da carreira conta com passagens por outros emblemas como o Estrela da Amadora (1994-1998), os gregos do AEK, em dois momentos - 2001/02 e 2004 a 2006 -, por quem ergueu uma Taça da Grécia, Panathinaikos (2002/03) e PAOK Salónica (2007 a 2010).