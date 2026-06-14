Mundial2026: Árbitro do Catar vai dirigir estreia de Portugal com a RD Congo

O árbitro natural do Catar, de 38 anos, vai ter como assistentes em Houston os compatriotas Taleb Almarri e Saoud Almaqaleh, enquanto os sul-africanos Abongile Tom e Zakhele Siwela vão desempenhar as funções de quarto árbitro e ‘juiz’ assistente de reserva, respetivamente.



A FIFA não divulgou qual a composição da equipa de videoarbitragem (VAR).



Abdulrahman Al Jassim, internacional desde 2013 e que já esteve no último Campeonato do Mundo, em 2022, realizado no seu país, vai dirigir pela primeira vez um encontro da seleção principal portuguesa, porém já se cruzou anteriormente com Portugal, mas no Mundial de sub-20, em 2017, quando o conjunto luso empatou com a Costa Rica (1-1) na fase de grupos.



Nessa partida, Al Jassim expulsou o então capitão Rúben Dias, que integra a seleção nacional neste Mundial, numa partida em que também participaram o guarda-redes Diogo Costa e o lateral Diogo Dalot, igualmente eleitos pelo selecionador Roberto Martínez para a competição que decorre nos Estados Unidos, no México e no Canadá, até 19 de julho.



Portugal vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para quarta-feira frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 locais (18:00 em Lisboa).



Segue-se o estreante Uzbequistão, em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início às 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).



