Mundial2026. Defesa Rúben Dias continua a treinar à parte a dois dias da estreia de Portugal

O central dos ingleses do Manchester City, de 29 anos, esteve no relvado do complexo do Gardens North County District Park, mas realizou trabalho específico individual à margem do restante grupo orientado pelo selecionador Roberto Martínez.



No dia de regresso ao trabalho, depois de um tempestade ter cancelado o treino previsto para domingo, Rúben Dias, que nos Estados Unidos ainda não trabalhou com a equipa, continua a ser a principal dúvida para o jogo de estreia, depois de uma época em que foi afetado por diversos problemas físicos.



Numa manhã quente, com temperaturas elevadas, os restantes elementos da seleção das ‘quinas’, liderados pelo capitão Cristiano Ronaldo, realizaram exercícios de aquecimento com bola, enquanto os guarda-redes efetuaram trabalho específico numa outra zona do relvado, durante os 15 minutos acessíveis à comunicação social.



Portugal vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para quarta-feira frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 locais (18:00 horas de Lisboa).



Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início às 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).



O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.



