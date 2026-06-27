Mundial2026. Diogo Costa só pensa na Colômbia e no primeiro lugar do grupo

O Mundial2026, o primeiro alargado a 48 seleções, realiza-se entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.





Trincão alerta para transições dos colombianos mas não falou com Suárez





O extremo Francisco Trincão alertou na sexta-feira para o risco que Portugal corre com as transições da Colômbia, adversária na terceira ronda do Grupo K do Mundial2026 de futebol, assegurando não ter falado com Luis Suárez.



“Temos de ter respeito, é uma seleção que tem grandes jogadores. Temos de ter cuidado, é forte na transição, vão pressionar e será um jogo difícil”, disse conferência de imprensa no Gardens North County District, em Palm Beach, local de treinos da seleção lusa.



O avançado do Sporting, de 26 anos, disse ainda que não ter falado com o seu companheiro de clube Luis Suárez, avançado que tem sido titular nos ‘cafeteros’, mas que o central Gonçalo Inácio já deu umas indicações.



“Não falei com o Suárez. De certeza que, no final do jogo, vamos falar, mas o Inácio já falou sobre o Luis, é defesa e está mais atento a isso”, frisou.



Trincão, que soma 19 internacionalizações e três golos, reafirmou que a partida será difícil e garantiu que está pronto para ajudar “seja de que forma for”, explicando que o calor pode tirar alguma velocidade ao jogo.



“A velocidade do jogo pode ser afetada devido ao calor, mas vamos estar preparados pelos treinos que já fizemos aqui”, referiu.



O extremo, que foi suplente utilizado na vitória frente ao Uzbequistão (5-0), defendeu ainda que Portugal tem de pensar na fase de grupos e só depois analisar a fase seguinte.



“A nossa principal ideia era jogar estes três jogos e depois fazer contas. Sabemos da importância do jogo com a Colômbia e não queremos pensar muito no que vem à frente”, concluiu.



Portugal defronta hoje a já apurada Colômbia, em Miami, às 19:30 locais (00:30 de domingo em Lisboa), numa partida da terceira e última jornada do Grupo K, que será arbitrada pelo australiano Alireza Faghani.



A seleção portuguesa chega a esta partida depois de ter empatado com a República Democrática do Congo (1-1) na estreia e de ter goleado o Uzbequistão (5-0), na segunda ronda, em jogos realizados em Houston.



A Colômbia lidera o Grupo K com seis pontos, seguida de Portugal, no segundo posto, com quatro, da RD Congo, que é terceira, com um, e do Uzbequistão, último, ainda a zero.



O Mundial2026, o primeiro alargado a 48 seleções, realiza-se entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.





Rúben Neves garante que está pronto para ajudar quando for chamado



O médio Rúben Neves afirmou hoje que está pronto para ajudar quando o selecionador Roberto Martínez o chamar, referindo que a Colômbia, adversária na terceira ronda do Grupo K do Mundial2026, é uma equipa muito forte.



O médio de 29 anos, que alinha nos sauditas do Al Hilal, soma 67 internacionalizações, não foi utilizado nos dois primeiros jogos, mas garante que está pronto.



“Sofrer de fora é mais difícil. O ‘mister’ já disse que na seleção não há substitutos e temos de estar preparados. Já temos exemplos de que todos são importantes e vão ter o seu momento. Os que não têm jogado têm trabalhado imenso para responderem quando forem chamados”, disse, em conferência de imprensa, no Gardens North County District, em Palm Beach, local de treinos da seleção.



Rúben Neves lembrou que um dos sonhos do amigo Diogo Jota, que morreu há cerca de um ano num acidente de viação, era estar num Mundial e que o tem consigo nesta competição.



Sobre a Colômbia, o médio disse esperar dificuldades e rejeitou a ideia de que o calor possa ser um inimigo da seleção lusa.



“Pensamos em ganhar. A Colômbia é muito forte, fez dois grandes jogos e estamos a preparar da melhor maneira para conseguir a vitória. Nós estamos cá há tempo suficiente para habituar ao clima e ao calor. Não vai haver vantagem da Colômbia nesse aspeto”, salientou.



Sobre o percurso de Portugal no torneio, o médio referiu que a equipa tem de pensar jogo a jogo e que o primeiro objetivo é passar o grupo.



“Primeiro pensar em passar o grupo. Entramos sempre para ganhar e depois vamos ver o que acontece. O que vier para a frente teremos tempo de pensar”, apontou.



Rúben Neves afirmou ainda que a formação das ‘quinas’ melhorou do primeiro para o segundo jogo e que o objetivo é continuar a melhorar ao longo do torneio, manifestando o desejo de “ter muitos jogos ainda pela frente”.



“É uma grande competição e temos de estar focados e pensar jogo a jogo. Dar o nosso melhor e ter um bocado de sorte em certos momentos, que é preciso procurar. Vamos lutar por isso”, concluiu.



Portugal defronta a já apurada Colômbia no sábado, em Miami, às 19:30 locais (00:30 de domingo em Lisboa), numa partida da terceira e última jornada do Grupo K, que será arbitrada pelo australiano Alireza Faghani.



A seleção portuguesa chega a esta partida depois de ter empatado com a República Democrática do Congo (1-1) na estreia e de ter goleado o Uzbequistão (5-0), na segunda ronda, em jogos realizados em Houston.



A Colômbia lidera o Grupo K com seis pontos, seguida de Portugal, no segundo posto, com quatro, da RD Congo, que é terceira, com um, e do Uzbequistão, último, ainda a zero.



O Mundial2026, o primeiro alargado a 48 seleções, realiza-se entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.



“O mais importante, para já, é ganhar à Colômbia. Esse é o foco principal. Respeitamos a Colômbia. É uma equipa que tem cultura de jogo, mas fazer tudo para ganhar o jogo”, afirmou Diogo Costa, 'fugindo' à pergunta sobre se seria importante para a fase a eliminar garantir o primeiro lugar do agrupamento.O guarda-redes de 26 anos, habitual ‘dono’ da baliza de Portugal, falava aos jornalistas no Gardens North County District Park, em Palm Beach, nos Estados Unidos, minutos antes de mais um treino da seleção lusa, o último antes do embate com os sul-americanos.“Talvez não joguem com um bloco tão baixo, ou se calhar até vão jogar assim. Temos de estar à altura. Tem de haver respeito por todas as seleções. Prova disso é que já aconteceram muitas surpresas no Mundial”, referiu o guardião do FC Porto.Diogo Costa destacou ainda o “excelente ambiente” que existe na equipa das ‘quinas’ e a importância de ter jogadores experientes como Cristiano Ronaldo no balneário.“É vantajoso para nós e cada um irá colocar em campo a sua experiência necessária para ganhar”, concluiu.Portugal defronta a Colômbia no sábado, em Miami, às 19:30 locais (00:30 de domingo em Lisboa), numa partida da terceira e última jornada do Grupo K que será arbitrada pelo australiano Alireza Faghani.A seleção portuguesa chega a esta fase depois de ter empatado com a República Democrática do Congo (1-1) na estreia e de ter goleado o Uzbequistão (5-0), na segunda ronda, em jogos realizados em Houston.A Colômbia, já apurada, lidera o Grupo K com seis pontos, seguida de Portugal no segundo posto, com quatro, da RD Congo, que é terceira com um, e do Uzbequistão, última e ainda a zero.