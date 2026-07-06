Seleção Nacional
Mundial 2026
Mundial2026: "É o meu último jogo na seleção", diz Roberto Martínez
O treinador espanhol Roberto Martínez anunciou esta segunda-feira que cumpriu face à Espanha, nos oitavos de final do Mundial de futebol de 2026, o seu último encontro pela seleção portuguesa.
“É o meu último jogo na seleção de Portugal”, afirmou Roberto Martínez, em conferência de imprensa, em Arlington, nos Estados Unidos, depois da eliminação face aos espanhóis, com um desaire por 1-0.
No adeus, Martínez deixou agradecimentos ao povo português e aos jogadores, falando dos seus recordes, nos 45 jogos que comandou a equipa, e na vitória na Liga das Nações.
"É o fim de um ciclo, levo comigo as memórias", afirmou ainda o técnico espanhol, afirmando que a decisão "não estava fechada" antes da competição, considerando que "sem ganhar o Mundial não fazia sentido continuar".
Martínez foi claro: "O meu contrato termina hoje e não há muito a falar".
"É o fim de um ciclo, levo comigo as memórias", afirmou ainda o técnico espanhol, afirmando que a decisão "não estava fechada" antes da competição, considerando que "sem ganhar o Mundial não fazia sentido continuar".
Martínez foi claro: "O meu contrato termina hoje e não há muito a falar".