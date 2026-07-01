Mundial2026. Martínez garante Portugal preparado para começar "um segundo Mundial"

“Começamos agora o segundo Mundial. Foi muito importante ter uma boa preparação, que foram os três jogos da fase grupos. Fizemos coisas bem, outras mais difíceis, mas todos os jogadores estão preparados”, disse em conferência de imprensa que decorreu no Estádio BMO Field, em Toronto, no Canadá.



Portugal defronta a Croácia em jogo agendado para quinta-feira, pelas 19:00 horas locais (00:00 de sexta-feira em Lisboa), no Estádio BMO Field, em Toronto, no Canadá, com arbitragem do norueguês Espen Eskas.



Martínez explicou que depois da primeira fase, a equipa lusa tem “a força e a preparação” para seguir em frente na prova, mas que falta agora “ter a coragem de acreditar”.



Sobre a utilização dos jogadores portugueses, o selecionador explicou que apenas 11 jogadores podem jogar de início, com mais cinco substituições, mas assegurou que todos estão prontos e com vontade de ajudar.



“O papel jogador da seleção é isso. Existem 26 jogadores e depois temos 11 a titulares e cinco substituições. O importante é o orgulho de representar seleção. Os que não jogam querem jogar, os que jogam 30 minutos querem 90. É a mentalidade dos atletas, mas o balneário tem profissionalismo para ajudar e estarem preparados para quando precisarmos deles”, garantiu.



O selecionar, de 52 anos, salientou que depois do todo o trabalho realizado em Palm Beach, nos Estados Unidos, os jogadores estão adaptados e prontos para dar uma resposta.



“Num Mundial sabemos que existem jogos competitivos e difíceis. O Mundial é exigente e a equipa agora está preparada para tudo, viagens: fusos horários, calor, humidade”, assegurou.



Em relação ao adversário, Roberto Martínez deixou elogios à seleção croata, lembrando que são duas equipas que se conhecem “muito bem”.



“A Croácia equipa que conhecemos bem, eles também nos conhecem. Vai ser um jogo competitivo e queremos ganhar para seguir o caminho. Queremos tentar levar o jogo para onde nós queremos. Croácia tem estilo semelhante ao nosso, gostam de ter bola, e temos de ver como podemos controlar esse aspeto, mas já tivemos jogos competitivos na Liga da Nações e não existem segredos”, frisou.



O selecionador voltou a afirmar que o “barulho” em redor da seleção portuguesa é “normal”, garantindo que a equipa sabe fazer uma autocrítica e que existe compromisso e atitude no grupo de trabalho, que não procura “desculpas”.



Martínez abordou também o duelo entre Cristiano Ronaldo e Luka Modric, jogadores já acima dos 40 anos, e que devem estar a fazer o último Mundial, com um deles a ficar pelo caminho na quinta-feira.



“São jogadores que estão acima da opinião pública. A longevidade faz com que sejam especiais. Modric já está acima dos 40 anos, o mesmo com o nosso capitão, mas a idade é um número, o que importa é o que fazem e o exemplo que dão. Modric e Ronaldo são ícones do futebol”, concluiu.



Caso ultrapasse a seleção croata, Portugal já sabe que vai ter pela frente nos oitavos de final a Espanha ou a Áustria, num jogo marcado para segunda-feira, em Dallas, nos Estados Unidos.



O Mundial2026, o primeiro com 48 seleções, decorre até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.