Mundial2026. Pedro Gonçalves e João Neves ausentes do treino de Portugal

Com o bom tempo e sol de regresso à Cidade do Futebol, em Oeiras, Pedro Gonçalves e João Neves subiram ao relvado, mas fizeram apenas trabalho com bicicleta, pelo menos nos primeiros 15 minutos da sessão, aberta durante esse período à comunicação social.



O médio do Sporting já tinha estado ausente na segunda-feira, no arranque do estágio, e hoje voltou a ficar afastado do grupo às ordens de Roberto Martínez.



Já João Neves apareceu no primeiro treino aparentemente sem limitações, mas hoje acabou por ser poupado pelo selecionador nacional.



Martínez teve assim à sua disposição apenas 23 jogadores, já que o avançado Paulinho, que alinha no Toluca, só se junta à comitiva lusa no México.



Durante o período que o treino foi aberto, já depois de uma pequena palestra do selecionador nacional, os jogadores efetuaram os habituais exercícios de aquecimento, com os três guarda-redes a trabalharem nesta fase à parte.



Roberto Martínez convocou inicialmente 27 jogadores, mas já perdeu o guarda-redes Diogo Costa, o médio Rodrigo Mora e o avançado Rafael Leão, todos devido a lesão, tendo entretanto chamado o guardião Ricardo Velho e Paulinho.



Depois do almoço, a seleção nacional, cuja grande baixa é o capitão Cristiano Ronaldo, tem um voo agendado para as 14:30 em direção a Cancún, onde fica hospedada e a estagiar até sexta-feira, véspera do encontro com o México, que será no sábado (02:00 de domingo em Lisboa), na reabertura do Estádio Azteca, na Cidade do México.



Também em encontro particular, Portugal depois defronta os Estados Unidos, em 31 de março, em Atlanta



No Mundial2026, que vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México, Portugal está integrado no Grupo K, juntamente com o Uzbequistão, a Colômbia e um adversário ainda a definir, que vai sair do play-off intercontinental entre República Democrático do Congo, Jamaica e Nova Caledónia.



