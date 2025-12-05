Mundial2026. Portugal no Grupo K com Colômbia, Uzbequistão e RD Congo, Jamaica ou Nova Caledónia

Composição dos diversos grupos do Mundial de 2026 que se realiza nos Estados Unidos, Canadá e México.





Grupo A: México, África do Sul, Coreia do Sul e vencedor play-off (Dinamarca, Macedónia do Norte, Chéquia ou Irlanda do Norte)





Grupo B: Canadá, Catar, Suíça e vencedor play-off (Itália, Irlanda do Norte, País de Gales ou Bósnia e Herzegovina)





Grupo C: Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia



Grupo D: Estados Unidos, Austrália, Paraguai e vencedor do play-off (Turquia, Roménia, Eslováquia ou Kosovo)



Grupo E: Alemanha, Equador, Costa do Marfim e Curaçau



Grupo F: Países Baixos, Japão, Tunísia e vencedor do play-off (Ucrânia, Suécia, Polónia ou Albânia)



Grupo G: Bélgica, Irão, Egito e Nova Zelândia



Grupo H: Espanha, Uruguai, Arábia Saudita e Cabo Verde



Grupo I: França, Senegal, Noruega e vencedor play-off Irão, Bolívia ou Suriname



Grupo J: Argentina, Áustria, Argélia e Jordânia



Grupo K: Portugal, Colômbia, Uzbequistão e vencedor play-off (RD Congo, Jamaica ou Nova Caledónia)



Grupo L: Inglaterra, Croácia, Panamá e Gana









Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, condecorado com o novo Prémio para Paz da FIFA, um prémio entregue por Gianni Infantino.

(Foto: Mandel Ngan - Reuters)





Discursou Gianni Infantino, presidente da FIFA, que agradeceu a presença a Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, Claudia Sheinbaum, presidente do México, e Mark Carney, primeiro-ministro do Canadá.










