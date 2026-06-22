Mundial2026: Tomás Araújo falha último treino antes do jogo com o Uzbequistão

O defesa central, que foi titular no empate 1-1 com a República Democrática do Congo, na quarta-feira, na estreia de Portugal no torneio, não esteve presente nos 15 minutos iniciais da sessão realizada no Gardens North County District Park, em Palm Beach, abertos à comunicação social, tal como aconteceu nos dias anteriores.



Tomás Araújo, de 24 anos, foi o único ausente no treino da equipa liderada pelo selecionador Roberto Martínez – no qual voltou a estar presente o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença – e deverá ser substituído no ‘onze’ de Portugal por Rúben Dias, que foi suplente não utilizado na partida inaugural.



A seleção nacional parte às 14:30 (19:30 em Lisboa) para Houston, onde na terça-feira vai defrontar o Uzbequistão no Estádio NRG, em jogo com início agendado para as 12:00 (18:00 em Lisboa), da segunda jornada do Grupo K.



A chegada àquela cidade norte-americana está prevista para as 16:00 (22:00 em Lisboa) e a conferência de imprensa com o selecionador português, Roberto Martínez, e um jogador, tem início marcado para as 18:45 locais (00:45 de terça-feira em Lisboa).



O grupo fica fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho em Lisboa).



Após a primeira jornada, a Colômbia lidera o Grupo K com três pontos, seguida de Portugal e RD Congo, ambos com um, enquanto o Uzbequistão, a viver o seu primeiro Campeonato do Mundo, ainda segue com zero.



O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.



