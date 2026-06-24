Mundial2026: Tomás Araújo reintegrado no treino de recuperação pós-goleada de Portugal

No treino de recuperação, realizado à ‘porta fechada’, o selecionador Roberto Martínez contou com os jogadores menos utilizados no segundo jogo da equipa das ‘quinas’ no torneio, disputado na terça-feira, em Houston.



No regresso à Florida, o lateral João Cancelo foi o único dos titulares a integrar o treino, que, segundo informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), marcou a “reintegração total de Tomás Araújo, depois de fazer vários dias de trabalho específico”.



O defesa-central do Benfica voltou aos treinos após ter falhado por lesão todas as sessões após a estreia lusa no Mundial2026, em que foi titular no empate 1-1 com a República Democrática do Congo, em 17 de junho.



O restante grupo cumpriu trabalho de recuperação, tendo em vista o embate com a Colômbia, marcado para Miami, no sábado, às 19:30 locais (00:30 de domingo em Lisboa).



Portugal goleou o Uzbequistão por 5-0, na terça-feira, e ocupa o segundo lugar do Grupo K, com quatro pontos, menos dois do que a líder Colômbia, que já garantiu a qualificação para os 16 avos de final.



A seleção lusa volta a treinar na quinta-feira, em Palm Beach, às 11:00 locais (16:00 em Lisboa), com 15 minutos abertos à comunicação social, após uma conferência de imprensa com um dos jogadores convocados, às 10:15 (15:15).



