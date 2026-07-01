Mundial2026. Vitinha assume que Portugal tem de melhorar e compreende críticas

“Compreendo as dúvidas, as críticas. Recebemos isso de braços abertos. Não queremos só palmadinhas nas costas. Sabemos quando estamos e quando estamos menos bem. Ninguém quer mais ganhar do que nós”, afirmou Vitinha na conferência de imprensa de antevisão do duelo com os croatas, no BMO Field, em Toronto, no Canadá.



O jogador de 26 anos afastou o calor excessivo e as condições climatéricas sentidas no Campeonato do Mundo como “desculpa” pela exibição menos conseguida com a Colômbia (0-0), na despedida da fase de grupos, e frisou que é preciso melhorar.



“Quem esteve em campo sentiu a falta de controlo que houve frente à Colômbia. Há a vontade de melhorar e sabemos que a margem de erro é pouca ou quase nenhum. Estamos preparados para ganhar e passar à próxima fase”, referiu.



A nível individual, Vitinha, que vem de uma temporada em que se sagrou bicampeão europeu de clubes com o Paris Saint-Germain, confessou que também precisa de aumentar o seu nível nesta competição.



“Nós somos os primeiros interessados em jogar bem, em querer ganhar. Espero e vou fazer tudo para que o meu nível possa subir, assim como o da equipa. Isso está sempre interligado. Espero que o coletivo esteja bem e que as individualidades possam ressaltar e ficar à vista. Que puxem um pelos outros”, disse.



De acordo com o médio nascido em Santo Tirso, mesmo com um possível Portugal-Espanha nos oitavos de final, neste momento a seleção olha apenas para a Croácia, num duelo que também vai ficar marcado pelo reencontro de Cristiano Ronaldo e Luka Modric, ambos, já quarentões, a viverem a última presença num Campeonato do Mundo e que no passado foram colegas de equipa no Real Madrid.



“O Modric é uma grande referência para mim. São duas grandes referências do futebol Mundial. Além dos jogadores que são, são grandes pessoas também. Um terá de acabar este trajeto e espero que seja o Modric", concluiu.



O Portugal-Croácia está agendado para quinta-feira, às 19:00 horas locais (00:00 de sexta-feira em Lisboa), no Estádio BMO Field, em Toronto, no Canadá, e terá arbitragem do norueguês Espen Eskas.



O Mundial2026, o primeiro com 48 seleções, decorre até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.



