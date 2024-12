Nani termina carreira marcada pelo título europeu por Portugal em 2016

“Como todos vocês sabem, tudo tem um fim. Neste momento, tomei a iniciativa de tomar uma decisão muito importante, se calhar a mais importante da minha vida profissional, de deixar de jogar como profissional”, declarou o extremo, num vídeo publicado nas redes sociais.



O extremo formado no Sporting, que representou 141 vezes na carreira, foi 112 vezes internacional ‘AA’ por Portugal (24 golos), por quem conquistou o Euro2016, e depois de despontar nos ‘leões’, a que voltaria duas outras vezes, teve como ponto alto da carreira os sete anos no Manchester United (42 golos em 230 jogos), pelo qual foi campeão europeu em 2007/08.



Também o Estrela, pelo qual marcou um golo e fez 10 jogos, confirmou o fim da carreira do extremo, que contratou no último defeso, e consequente “rescisão de contrato por mútuo acordo”, lembrando “uma figura exemplar que sempre elevou, pelo mundo fora, o bom nome da cidade e as cores do país”.



Ao fim de mais de 20 épocas como profissional, o extremo nota que ‘pendura as botas’ “com sentimento de dever cumprido, de missão cumprida”, após “uma carreira bonita, de muitas conquistas”.



Como razões para este abandono a meio da temporada, Nani nota que “as oportunidades que apareceram”, como a academia que está a construir, encontram-no agora “preparado”, além dos “momentos difíceis neste curto espaço de tempo”, incluindo a morte recente do pai.



“Fez-me tomar noção de que quero passar mais tempo com a minha família. (...) O futebol deu-me muito, e o meu sentimento é devolver tudo o que o futebol me deu. Tenho aqui uma grande oportunidade”, referiu, no vídeo de despedida.



Ao todo, foram 17 títulos como sénior, com o Euro2016 à cabeça e uma Liga dos Campeões e Mundial de clubes também como destaques, estas duas pelo Manchester United em que viveu os melhores anos da carreira, primeiro ao lado de Cristiano Ronaldo e, depois, a ajudar os últimos anos de sucesso dos ‘red devils’, ainda com Alex Ferguson no comando técnico.



Foi aí que acabou por ser nomeado várias vezes para a Bola de Ouro, sendo campeão inglês por quatro vezes, entre outros títulos, formando combinações de ataque com Wayne Rooney, Carlos Tévez, Ryan Giggs e Dimitar Berbatov, entre outros, depois de Ronaldo sair para o Real Madrid.



Em Portugal, conquistou três vezes a Taça de Portugal e uma a Taça da Liga, tendo capiteaneado o Sporting, ao qual chegou no final da formação, iniciada no Real Massamá, para se estrear como sénior em 2005/06, com 36 jogos e seis golos.



Depois de nova temporada de destaque, a transferência para o United, em que jogaria vários anos até voltar ao Sporting (2014/15, com 37 jogos e 12 golos), primeiro, e sair para o Fenerbahçe, depois, estando na Turquia na época 2015/16 que culminou com a alegria por Portugal - esteve em três Europeus e um Mundial, mas foi nesse ano que 'brilhou', com três golos num torneio em que acabou com a braçadeira de capitão na final, ganha à França, após Ronaldo sair lesionado.



Jogou no Valência e na Lazio, voltou aos ‘leões’ uma última vez em 2018 e, depois, embarcou para os Estados Unidos, para o Orlando City. Aventurou-se de novo na Europa, no Veneza, esteve no Melbourne Victory, na Austrália, e no Adana Demirspor, em 2023/24, voltando a ‘casa’ esta época.



Na nota do Estrela, pode ler-se que o clube destaca o compromisso de Luís Nani para com o símbolo e a camisola, no final de “uma carreira ímpar que termina em tons tricolor”.



“Ao atleta, o CF Estrela da Amadora deseja os maiores sucessos e enaltece o orgulho que foi poder fazer parte da história de uma das melhores carreiras do futebol português”, acrescenta.