Nélson Semedo fala em final antecipada e rejeita favoritismos

“As críticas vão sempre existir, o mais importante é sermos autocríticos e sabermos o que temos de melhorar. Só assim vamos ser melhores como equipa. Tirámos muitas coisas boas do jogo, mas o próximo é muito complicado, diria uma final antecipada porque são duas equipas que podiam estar na final. Vai ser um jogo bonito”, disse, numa zona mista realizada no Centennial Park, um recinto localizado a 20 quilómetros do centro de Toronto, no Canadá.



O lateral direito garante que a equipa das ‘quinas’ está confiante para o duelo com a Espanha, adversário que Portugal bateu na final da Liga das Nações de 2025, no desempate por penáltis, mas frisa que não existe favorito.



“Acho que não haverá favoritismo, são duas equipas muito boas, com muita qualidade. No último ganhámos nos penáltis e esperamos que se possa repetir o mesmo resultado, mesmo que tenhamos de sofrer”, apontou.



Semedo, de 32 anos, que alinha dos turcos do Fenerbahçe, garante que está pronto a ajudar a seleção portuguesa, seja de que maneira for, salientando que o objetivo é vencer para continuar em prova.



“Temos muita confiança, temos um plantel bom e vamos enfrentar um rival forte. Sabemos o que temos de melhorar, os erros que temos de corrigir e estamos muito confiantes”, disse.



Nélson Semedo quer a equipa a "pensar jogo a jogo", lembrando que no Mundial é preciso manter "os pés bem assentes no chão".



“Muitas equipas eram mais pequenas e conseguiram dar passos grandes, por isso é levar jogo a jogo”, defendeu.



O defesa deixou ainda elogios a Lamine Yamal, mas realçou que Portugal não se pode focar apenas no extremo do FC Barcelona, pois existem outros perigos do outro lado, apesar de destacar também a qualidade lusa.



“Lamine é grande jogador, mas se nos focamos só nele vamos ter problemas. Temos de estar em alerta com todos os jogadores, mas temos de focar em nós. Saber o que temos de fazer, com ideias claras e dar tudo de nós. Só assim é possível passar a Espanha”, explicou.



A terminar, Nélson Semedo falou também sobre as suas raízes cabo-verdianas e o desempenho da seleção africana, que foi eliminada do Mundial pela campeão mundial Argentina, na sexta-feira, ao ser derrotada por 3-2, após prolongamento, nos 16 avos de final.



“Acompanhei o torneio de Cabo Verde e, independentemente do resultado da véspera, acho que venceu. Fez uma grande campanha. É um país pequeno, mas com uma qualidade enorme. Fico feliz e dou os parabéns”, concluiu.



O jogo entre Portugal e Espanha está agendado para segunda-feira no Estádio AT&T, em Arlington, com início agendado para as 14:00 locais (20:00 em Lisboa).



O Mundial2026, o primeiro com 48 seleções, decorre até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

