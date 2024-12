Neves em vez de Pauleta na Seleção de futsal

O ala do Sporting sofreu uma lesão muscular e foi declarado inapto pela Unidade de Saúde e Performance da FPF, acabando por ser substituído pelo pivô do Sporting de Braga nas escolhas do selecionador Jorge Braz.



Na lista inicial destaque para as ausências de Tomás Paçó, lesionado, e Zicky Té, que recuperou recentemente de problemas físicos, com o guarda-redes Diogo Basílio a ser uma estreia absoluta em convocatórias da seleção principal.



No Grupo 7 de qualificação, Portugal, bicampeão europeu, inicia o apuramento em Andorra, em 13 de dezembro, às 19:00 (hora de Lisboa), e com os Países Baixos, na Póvoa de Varzim, em 18, às 20:15.



Além de Portugal, Andorra e Países Baixos, também a Macedónia do Norte integra o agrupamento, no qual apenas o primeiro classificado se apura diretamente para o torneio continental, enquanto o segundo colocado terá de disputar um play-off, caso seja um dos oito melhores das 10 ‘poules’.



A fase final do Campeonato da Europa de 2026, que será organizado por Letónia e Lituânia, países automaticamente qualificados, realiza-se entre 18 de janeiro e 08 de fevereiro de 2026.



Lista de convocados da seleção portuguesa de futsal:



- Guarda-redes: Edu (El Pozo Múrcia, Esp), Cristiano (Torreense) e Diogo Basílio (Eléctrico).



- Fixo: João Matos (Sporting) e André Coelho (Benfica).



- Fixo/Ala: Afonso (Benfica) e Diogo Santos (Sporting).



- Universal: Erick (Barcelona, Esp).



- Ala: Pany Varela (Al Nassr, Sau), Bruno Coelho (RFS Futsal, Let), Lúcio Rocha (Benfica), Silvestre Ferreira (Benfica), Tiago Brito (Sporting de Braga) e Kutchy (Benfica).



- Pivô: Neves (Sporting de Braga).